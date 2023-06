Fluminense x Atlético-MG hoje; veja horário e onde assistir ao vivo

Fluminense e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira, 21, às 21h30, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). A partida é válida pelo Brasileirão.

Após a pausa no campeonato causada por uma Data Fifa, o duelo da ponta de cima da tabela entre Fluminense e Atlético-MG nesta quarta-feira promete ser acirrado. Separados apenas por um ponto, o Galo está na quarta posição, enquanto o Fluminense é o quinto colocado no campeonato.

O Fluminense busca se recuperar após fase ruim, com derrotas marcantes. Já o Atlético-MG, que teve apenas uma derrota nos últimos dez jogos, também se recupera de uma crise interna, que ocasionou a saída do técnico Eduardo Coudet. Este jogo pode marcar a estréia do substituto de Coudet no Galo, Luis Felipe Scolari.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Fluminense x Atlético-MG hoje

O jogo desta quarta-feira, 21, às 21h30 entre Fluminense e Atlético-MG terá transmissão ao vivo na TV Globo e no Premiere.

Como assistir o jogo Fluminense x Atlético-MG online?

A partida será transmitida pelo Premiere, que possui transmissão pela Amazon Prime Vídeo

Quais são os próximos jogos do Fluminense?

24/06 - Fluminense x Bahia - Brasileirão

27/06 - Fluminense x Sporting Cristal - Libertadores

Quais são os próximos jogos do Atlético-MG?

24/06 - Fortaleza x Atlético-MG - Brasileirão

27/06 - Palmeiras x Atlético-MG - Libertadores

