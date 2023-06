Curso ajuda empresas a construírem cultura organizacional livre de assédio

A Trillio, startup do ecossistema Fesa, oferece um programa de aprendizagem online sobre o combate ao assédio para ajudar as empresas a entrarem em conformidade com a Lei nº 14.457/22. O curso, com duração de 1 hora, apresenta vídeos, material de apoio e quizzes para melhorar a compreensão do conteúdo.

Quem quiser conhecer o curso pode participar do webinar gratuito que acontece em 15 de junho, às 9h. Participam do lançamento, Jaime Almeida, vice-presidente e sócio responsável por diversidade e inclusão da Fesa Group; Nathalie Malveiro, procuradora de justiça criminal do Ministério Público de São Paulo-MPSP, coordenadora do subcomitê de gênero e diversidade do MPSP e colunista do “Papo de mãe”; Cassiana Machado, psicóloga, diretora de Inovação e Recursos Humanos da Ubyfole e conselheira de administração da Fundação Dom Cabral; Ana Addobbati, conteudista da Trillio, e Renata Schiavone, cofundadora da Trillio. As inscrições podem ser feitas pelo link.

Como o curso apoia o combate ao assédio?

Com a capacitação, as empresas podem treinar seus funcionários de forma eficiente e prática, promovendo um ambiente de trabalho seguro e respeitoso. “O curso dialoga com o ambiente de empresas e indústria, de forma didática, objetiva e acessível, com foco na prevenção. Falamos sobre regulamentação, porém, o principal é levar o aluno a entender como o assédio se traduz em ações cotidianas, muitas vezes, normalizadas em nossa cultura”, afirma Ana Addobbati.

As empresas interessadas podem licenciar o conteúdo do curso para uso em suas próprias plataformas, contratar palestras ou workshops (tanto online quanto presenciais) ou mesmo utilizar a plataforma da Trillio para certificar seus colaboradores nesse tema.

“Ter uma solução acessível a empresas de qualquer porte e que dialogue com membros dessa cadeia em diversos níveis hierárquicos é de suma importância para que a desconstrução de valores equivocados e a eliminação de condutas tóxicas, que minam o pleno potencial das mulheres no mercado de trabalho, se torne uma realidade”, diz Renata Schiavone, cofundadora da Trillio.

A Lei nº 14.457/22, promulgada em setembro de 2022, estabelece medidas para que as empresas adotem ações de combate ao assédio sexual, bem como outras formas de violência, que incluem tanto o assédio moral quanto atos discriminatórios.

