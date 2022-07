Confira mais de 6 mil vagas de emprego em todo o Brasil

Apesar da taxa de desemprego cair para 9,8% no trimestre de março a maio deste ano no Brasil, o número de desempregados no país ainda é alto e já soma 11,9 milhões de pessoas desocupadas, conforme dados da Pnad Contínua do IBGE. Para quem busca novas oportunidades de retornar ou ingressar no mercado de trabalho, grandes empresas brasileiras estão em busca de novos colaboradores para compor a equipe. Confira abaixo mais de 6 mil vagas de empregos em grandes empresas em todo o Brasil.

Burger King

Estão abertas mais de 1.500 vagas em diversos cargos para trabalhar em restaurantes Burger King e Popeyes em todo o Brasil, e as inscrições podem ser feitas via Whatsapp, por meio do número (11) 94317-6360, pelo bot de recrutamento. Entre as vagas disponíveis estão gerente de restaurante, coordenador de turno, jovem aprendiz, atendente mensalista e atendente horista. Além disso, 50 vagas no corporativo também estão recebendo candidaturas para trabalhar na master franqueada BK Brasil. Para se inscrever no processo seletivo corporativo, basta acessar o banco de vagas da companhia no LinkedIn e se candidatar à posição desejada. Alguns cargos corporativos disponíveis são: analista de treinamento, coordenador de operações SP, coordenador de trade marketing, técnico de segurança do trabalho e analista de gestão imobiliária, entre outras.

Raízen

A Raízen, empresa integrada de energia, apresenta mais de 600 vagas em várias regiões do Brasil para cargos efetivos de diversos níveis e formação, com destaque para as áreas de tecnologia, indústria e operação agrícola. A companhia conta ainda com pelo menos 50 oportunidades de estágio, aprendiz e vagas temporárias, além de disponibilizar um Banco de Talentos para profissionais de diversas cidades espalhadas pelo país. Para participar dos processos seletivos ou para mais informações sobre oportunidades de trabalho na empresa, basta acessar a página da Raízen na plataforma Gupy.

Home Agent

Primeira scale-up de gestão de trabalho remoto e relacionamento com cliente 100% on-line tem vagas abertas para jovem aprendiz no setor administrativo, agente de atendimento, analista de planejamento júnior e supervisão. Para se inscrever, basta acessar o link.

Incognia

A Incognia, empresa brasileira privacy-by-design de identidade mobile baseada em localização especializada em soluções de prevenção a fraude e de autenticação sem fricção que atua nos setores financeiro, delivery e m-commerce, está com vagas abertas para profissionais de tecnologia e negócios que buscam integrar um time de alta performance que está revolucionando o mercado de segurança digital. As oportunidades são para cargos de analista sênior de marketing de performance, desenvolvedor fullstack, engenheiro de dados, engenheiro de dados sênior, site reliability engineer, marketing content copywriter e sales executive, sendo as duas últimas para os Estados Unidos. Para aqueles que buscam um novo desafio, podem acessar o link do portal de vagas para se candidatarem diretamente. Os anúncios de vagas informam não apenas os detalhes das posições abertas, como também a faixa salarial, dando mais transparência para o candidato.

Lalamove

A Lalamove, startup líder global de entregas sob demanda, está com 10 vagas abertas para profissionais de diversas áreas na cidade de Osasco (SP). As oportunidades são para as áreas de marketing, estratégia, finanças, TI, vendas, customer service e operações, todas no formato híbrido. Para se candidatar, basta acessar o site da Lalamove

Grupo Lello

O Grupo Lello, líder no segmento de administração de condomínios, tem 70 oportunidades de emprego em aberto na capital paulista e na região do grande ABC. As vagas são voltadas para profissionais com experiência e estagiários que vão atuar nos setores administrativos, jurídico, comercial e tecnologia. os interessados podem obter mais informações nos canais de comunicação do Grupo Lello: o LinkedIn @lellocondomínios, @lelloimóveis e @loog. Os candidatos podem se cadastrar diretamente pela página ou enviando o currículo para recrutamento@lello.com.br.

DP6

A DP6, consultoria de tecnologia e inteligência de marketing analytics, está com 25 vagas para trabalho híbrido, com foco no remoto. As oportunidades são para todos os cursos superiores, sendo a maioria para a área de consultoria de marketing analytics, martech e ciência de dados. O detalhamento das vagas e a candidatura estão disponíveis na página de recrutamento e seleção da DP6.

Pier Seguradora

A seguradora digital Pier do Brasil está com nove vagas abertas para trabalho remoto. A maioria das vagas é para trabalho na área de engenharia de software, mas há vaga para líder de equipe, gerente de produto e cientista de dados. Para mais informações, basta acessar o site.

Petlove

A Petlove – maior ecossistema pet do Brasil – está com 25 vagas abertas para trabalho em São Paulo (SP), Itapeva (MG) e Porto Alegre (RS). As oportunidades são para diferentes níveis, de estágio a supervisão, em áreas como marketing, programação, comercial, manutenção, jurídico e produtos. Mais informações estão no site.

Natural One

A Natural One – empresa líder no segmento de sucos naturais no Brasil – disponibiliza mais de 10 oportunidades para trabalho presencial em sua fábrica em Jarinu (SP) nas áreas de operação industrial, recursos humanos, manutenção elétrica e logística, além de vagas no setor de contabilidade para atuação no escritório da foodtech em São Paulo (SP). Para se candidatar, é preciso acessar o LinkedIn da empresa.

