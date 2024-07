Como utilizar os meios digitais para atrair e reter pacientes em clínicas e consultórios?

Por Eduardo Rodriguez, CEO da M.SEO Marketing

A digitalização tem impactado os mais diversos setores, e a área da saúde não é exceção.

Para médicos que desejam atrair novos pacientes e manter um relacionamento duradouro com os atuais, a presença online tornou-se uma ferramenta indispensável nesse ecossistema.

De acordo com uma pesquisa da Doctor.com, 80% dos pacientes realizam pesquisas online para encontrar um novo médico, e 60% consideram as avaliações importantes para a escolha do profissional de saúde.

A presença online não é mais apenas uma opção. Médicos que investem em estratégias digitais eficazes conseguem alcançar um público maior e estabelecer uma relação de confiança com seus pacientes. Alcançar bons resultados com o marketing digital pode transformar completamente a atuação de uma clínica ou consultório.

Estratégias para transformar negócios

Diversas estratégias digitais podem ser adotadas para alcançar esses objetivos, incluindo a criação de sites profissionais, a otimização para motores de busca (SEO), o uso das redes sociais com planejamento de conteúdo e a implementação de campanhas de marketing direcionadas.

Construindo uma comunidade online

Plataformas como Instagram, LinkedIn e agora o TikTok, permitem que médicos compartilhem informações úteis, interajam com sua audiência e construam uma verdadeira comunidade. Dependendo da especialidade, esses seguidores podem ser atendidos de forma remota.

Construindo presença de marca online

Publicar regularmente conteúdo relevante e de qualidade, como artigos sobre saúde, dicas de bem-estar e atualizações sobre a clínica e seus procedimentos ajuda a estabelecer a autoridade do médico na área da saúde.

Participar ativamente em plataformas de avaliação e responder aos comentários dos pacientes pode fazer uma grande diferença.

Clientes em potencial confiam nas opiniões publicadas, fazendo com que os médicos que respondem de maneira profissional se destaquem positivamente.

Ou seja, o pós-atendimento é extremamente relevante quando se busca autoridade no universo digital.

