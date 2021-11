Como oferecer melhor competitividade com fretes na Black Friday?

Por Éder Medeiros*

Com uma das principais datas para o setor de e-commerce chegando, muitas empresas já iniciaram suas estratégias de venda e marketing para atender da melhor forma o grande público que consome na Black Friday. Segundo uma projeção realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), mesmo com a alta da inflação registrada nos últimos meses, as vendas do comércio varejista no Brasil devem crescer 4,9% até o final do ano.

Somente em julho, o volume de vendas no varejo aumentou 1,2% em comparação com o mês anterior e registrou um dos melhores indicadores nos últimos 21 anos. Ainda de acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (Abcomm), a projeção é que a participação de consumo online atingirá em novembro, por conta da data, a marca recorde de 18,7% das vendas totais do comércio no Brasil.

Diante disso, é importante lembrar que oferecer um bom desconto não é o único fator para uma campanha de sucesso. O maior motivo de reclamações e desistência é a falta de logística das datas de entrega e até mesmo de produtos errados e mal conservados. A consultoria americana PwC divulgou na pesquisa Global Consumer Insights que 40% dos consumidores estão dispostos a pagar um pouco mais para receber suas encomendas o mais rápido possível. Para eles, a agilidade é um diferencial para que se tenha uma boa experiência na loja.

Isso afirma o quanto a logística de envio pode ser um fator determinante para oferecer maior competitividade nesse período. O frete grátis, por exemplo, é uma tendência que impulsiona significativamente as vendas durante os dias de promoção. Apesar de parecer algo que só os gigantes do e-commerce podem oferecer, essa é uma estratégia bem simples e que pode ser colocada em prática até por pequenos comerciantes. Uma boa forma de oferecer isso é fazendo ofertas pensadas a partir do ticket médio da loja, ou seja, analisando quanto os clientes costumam gastar no negócio.

Escolher uma boa plataforma de gestão de fretes também é uma opção essencial. Ela permite economizar tempo e possibilita que o lojista, por exemplo, foque em conseguir mais vendas para o seu negócio. Isso acontece porque ao invés de levar duas horas para emitir de 20 a 30 etiquetas, com uma plataforma de frete você consegue realizar a mesma tarefa em apenas 30 minutos. Ou seja, além de oferecer melhores condições, ainda é possível ter um maior fluxo de clientes adquirindo os produtos.

Acredito que não apenas para a Black Friday, mas assim como para as vendas de final de ano e para as demais datas sazonais daqui em diante, o frete sempre será uma forma de manter uma melhor competitividade entre os concorrentes. Vale ressaltar que o consumo cada vez mais phygital tem garantido outros tipos de experiências e exigências no dia a dia. Revolucionar seu negócio e oferecer soluções verdadeiras farão com que a confiança em seus produtos seja sempre maior. Vamos nessa?

*Éder Medeiros é CEO do Melhor Envio, plataforma de cotação e geração de fretes que oferece condições mais competitivas para quem vende pela internet

