O impacto invisível da falta de metas ambientais nos negócios

Por Manoel Lins*

Um estudo recente que analisou o planejamento estratégico de 150 pequenas e médias empresas brasileiras acendeu um alerta que não pode ser ignorado. Entre todas elas, apenas duas incluíram objetivos ambientais de forma clara, mensurável e integrada à estratégia do negócio.O dado, por si só, já seria suficiente para causar preocupação.

O que agrava o cenário é que essas duas exceções pertencem a setores diretamente pressionados por questões ambientais, o que reforça a percepção de que a sustentabilidade só entra na pauta quando vira um problema inevitável.

O impacto estrutural na gestão empresarial

O que esse levantamento revela não é apenas uma lacuna conceitual, mas um problema estrutural de gestão. Sustentabilidade ambiental ainda é tratada como um tema acessório, dissociado do sistema de contas, do orçamento e das decisões estratégicas. Quando muito, aparece em ações pontuais, relatórios institucionais ou discursos públicos que não dialogam com a realidade financeira da empresa.

Isso é preocupante porque tudo aquilo que não entra no planejamento, não é medido. E o que não é medido não influencia decisões. Empresas seguem definindo preços, investimentos, expansão e cortes de custos sem considerar variáveis ambientais como risco financeiro, custo operacional ou fator de competitividade.

Na prática, sustentabilidade permanece fora do centro onde as decisões realmente acontecem.

O custo da negligência com variáveis operacionais

O argumento de que sustentabilidade ambiental representa apenas custo adicional já não se sustenta. Energia, água, resíduos, logística e matérias-primas são itens relevantes da estrutura de custos e tendem a se tornar ainda mais sensíveis nos próximos anos.

Ignorar esses fatores não reduz despesas; apenas adia o problema e aumenta a chance de decisões mal calibradas no futuro.

Riscos regulatórios e restrições de crédito

Há também um risco crescente no campo regulatório e jurídico. A legislação ambiental avança, a fiscalização se intensifica e passivos ambientais deixam de ser hipóteses distantes para se transformar em contingências concretas. Empresas que não incorporam essas variáveis ao planejamento financeiro estão, na prática, subestimando riscos que podem comprometer margens, contratos e até a continuidade do negócio.

Outro ponto que chama atenção é o impacto no acesso a crédito e mercados. Bancos, fundos e grandes compradores já exigem critérios mínimos de sustentabilidade. Empresas que não conseguem demonstrar controle, metas e indicadores ambientais tendem a enfrentar condições mais restritivas de financiamento ou a ficar fora de cadeias relevantes de fornecimento.

Sustentabilidade, nesse contexto, deixa de ser reputação e passa a ser pré-requisito econômico.

A desconexão entre discurso corporativo e prática

O estudo mostra ainda um padrão claro: a maioria das empresas opera com uma lógica de curto prazo, concentrada em faturamento e redução imediata de custos. Sustentabilidade ambiental é vista como algo “para depois”, quando sobra tempo ou recurso. As poucas empresas que a incorporaram ao planejamento seguiram caminho oposto: trataram o tema como variável de eficiência, risco e proteção de valor no médio e longo prazo.

Esse cenário preocupa porque reforça uma desconexão perigosa entre discurso e gestão. Fala-se muito em ESG, mas pouco se traduz isso em números, metas e decisões concretas. Sustentabilidade ambiental não pode continuar sendo um capítulo isolado ou uma iniciativa paralela. Precisa estar integrada ao planejamento estratégico, ao orçamento e aos indicadores de desempenho.

Não se trata de aderir a uma agenda por modismo ou pressão externa. Trata-se de gestão. Empresas que não colocarem sustentabilidade ambiental dentro do sistema de contas correm o risco de descobrir, tarde demais, que aquilo que foi ignorado se transformou em custo, perda de competitividade ou risco jurídico relevante.

O dado que mais chama atenção nesse estudo não é o número reduzido de empresas que tratam o tema com seriedade. É o silêncio das demais. E silêncio, em gestão, quase sempre custa caro.

*Manoel Lins Júnior é sócio da Auddas