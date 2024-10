Como lidar com o burnout dos seus colaboradores?

Por Dr. Leonardo Fonseca, psiquiatra da Clínica Revitalis

Nos últimos anos, a discussão sobre saúde mental ganhou uma relevância sem precedentes, sobretudo no ambiente corporativo.

A pandemia acelerou transformações que já estavam em curso, trazendo à tona o impacto do trabalho no bem-estar emocional das pessoas. Mas atualmente, há um novo desafio, o Burnout, que passou a ser reconhecido como doença de trabalho, além da ansiedade e da depressão.

Saúde mental dos brasileiros está em situação crítica

Atualmente, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 15% dos trabalhadores no mundo sofrem de algum transtorno mental. No Brasil, esse número é ainda mais alarmante.

Um estudo recente sobre estresse no trabalho, conduzido pela International Stress Management Association no Brasil (ISMA-BR), em 2023, apontou que 32% dos trabalhadores brasileiros apresentaram sinais de estresse severo, um aumento significativo em relação aos anos anteriores.

E essa situação tem consequências diretas tanto para a saúde individual quanto para o desempenho das empresas.

O impacto do burnout nas organizações

Definido como a exaustão extrema ligada ao estresse ocupacional, o quadro foi classificado como uma doença ocupacional pela OMS e, em 2024, continua sendo uma das principais causas de afastamento do trabalho no Brasil.

A pesquisa mais recente do Ministério da Saúde revelou que 9 em cada 10 trabalhadores que procuram auxílio psiquiátrico relatam sintomas relacionados ao esgotamento profissional.

Esse fenômeno é resultado de uma combinação de vários fatores: altas demandas, pouca autonomia, conflitos de valores no ambiente de trabalho e, em muitos casos, falta de apoio da liderança.

Por isso, é fundamental que as empresas entendam que qualquer transtorno mental, seja burnout, ansiedade ou depressão, não afeta apenas o bem-estar individual, mas também impacta diretamente a produtividade dos colaboradores e a retenção de talentos.

Como as empresas estão lidando com a questão

Como médico psiquiatra, percebo cada vez mais empresas buscando ajuda especializada para lidar com a saúde mental de seus colaboradores.

O papel da psiquiatria no ambiente corporativo é crucial, sobretudo na prevenção de transtornos mentais, por isso é necessário um olhar integrado entre gestores e RH para identificar e intervir de forma precoce e implementar práticas como pausas regulares, horários flexíveis, modelos híbridos, e acesso à apoio psicológico, podem fazer toda a diferença no clima organizacional.

A tendência é que as empresas que priorizam a saúde mental de seus colaboradores se destacam.

Em longo prazo, os benefícios são claros: maior engajamento, menores taxas de absenteísmo e colaboradores mais felizes e produtivos. O futuro da saúde mental nas empresas precisa ser repensado a partir de um espaço de acolhimento, onde o diálogo sobre saúde mental seja aberto e livre de estigmas.

O cuidado com a saúde mental não é apenas uma necessidade do presente, mas também um investimento no futuro das pessoas e das organizações. O papel da psiquiatria é essencial nessa transformação, e as empresas que entenderem este cenário estarão mais preparadas para enfrentar os desafios de um mercado em constante evolução.

