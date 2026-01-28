Com 70 dentistas na família, ele fatura R$ 100 milhões ao solucionar a dor das clínicas

Em uma família onde a tia-avó já era dentista, Caio Carinhena parecia destinado ao jaleco. Cresceu em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, cercado por histórias de consultório. Hoje, são mais de 70 dentistas na família, atravessando quatro gerações.

Formado em odontologia em 2003, Caio seguiu o caminho tradicional. Montou clínica, deu aulas, rodou o Brasil com cursos, mas decidiu deixar o consultório para resolver a principal dor do setor: a falta de gestão.

Ao lado do amigo Luiz Souza, programador e engenheiro de software, criou a Clinicorp com uma proposta de centralizar tudo que o consultório precisa em uma única plataforma.

A empresa foi lançada oficialmente em 2017, com investimento próprio e o propósito de impulsionar o crescimento das clínicas de odontologia.

Sete anos depois,a empresa atende mais de 30 mil clínicas, movimentou mais de R$ 10 bilhões em pagamentos via plataforma nos últimos dois anos e alcançou R$ 100 milhões em receita recorrente anual.

“Dentista não é treinado para gestão. A gente entra na faculdade para cuidar de pessoas, não para entender de CRM, financeiro ou agendamento. A falta de organização sempre foi o maior gargalo”, diz Caio Carinhena, CEO da Clinicorp.

A evolução do modelo de negócio

Desde que foi lançada, a Clinicorp evoluiu em ondas sucessivas de inovação.

O primeiro passo, em 2017, foi tirar o diagnóstico e o prontuário do papel, criando uma base digital capaz de organizar a rotina clínica e evitar a perda de informações essenciais.

No ano seguinte, veio a virada financeira: a criação da Clinipay, fintech integrada à plataforma que permitiu às clínicas oferecer diferentes meios de pagamento, automatizar repasses entre profissionais e organizar impostos e comissionamentos, um dos maiores gargalos do setor.

Em 2020, impulsionada pela pandemia, a empresa avançou para o conceito de clínicas sem papel, digitalizando contratos, fichas, anamnese e receituários.

Em 2022, consolidou todos os meios de pagamento digitais em um único ambiente, incluindo Pix, crédito ao paciente e cobranças recorrentes.

Agora, a companhia entra em seu ciclo mais ambicioso: a incorporação de inteligência artificial nativa à plataforma. A ClinicorpIA e seus agentes automatizam atendimento, agendamentos, cobranças e relacionamento com pacientes, além de permitir simulações de sorriso e harmonização facial, tudo via aplicativo e WhatsApp, em operação 24 horas por dia.

“Conseguimos mostrar para o paciente como o sorriso dele vai ficar antes mesmo do tratamento começar, e fazemos isso por WhatsApp, com IA. É isso que ajuda a clínica a vender mais, com transparência e organização”, afirma Carinhena.

A engrenagem por trás da operação

O modelo de negócios é o de assinatura mensal, além de serviços contratados à parte, como disparo de mensagens, consulas SPC/Serasa e os módulos de IA.

Hoje, mais de 100 mil profissionais de odontologia usam a plataforma. A fintech da empresa, a Clinipay, já movimentou R$ 10 bilhões em dois anos, o equivalente a 33% do faturamento dessas clínicas.

A empresa conta com 300 funcionários e estima crescer 40% em 2026 em receita e a base de clientes deve ultrapassar 35 mil clínicas.

A Clinicorp seguiu com capital próprio até o final de 2021, quando fechou uma rodada série A liderada pela Cloud9 Capital.

A empresa conseguiu se consolidar como a solução líder de mercado: duas a cada três clínicas digitalizadas no país usam Clinicorp.

“Temos concorrentes, mas somos mais que o dobro do segundo colocado. E ainda temos um oceano pela frente: só metade das clínicas brasileiras está digitalizada”, diz.

Hoje, 95% da base da empresa são clínicas independentes. As demais incluem 35 marcas de franquias.

“Nosso papel é ajudar o profissional a cuidar melhor do paciente e fazer isso com escala, organização e eficiência. A tecnologia certa transforma o dia a dia de quem está na ponta.”

