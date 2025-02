Como essa startup de contabilidade online chegou aos 12 anos e conquistou aporte de R$ 60 mi

Com 12 anos de operação, a Agilize Contabilidade conta com um modelo de negócios pensando na longevidade e escalabilidade. O objetivo é reduzir o volume de burocracia contábil nas empresas clientes. O resultado mais recente é um aporte de R$ 60 milhões, liderado pela seguradora global AXA IM Alts, com participação da L4 (fundo ligado à B3) e da Stone.

“Cada rodada de investimento foi um passo essencial para nossa evolução. Este novo aporte nos permitirá fortalecer nossa infraestrutura tecnológica, expandir os serviços e criar novas parcerias estratégicas voltadas para PMEs”, destaca Caribé. A meta é dobrar o faturamento nos próximos dois anos.

Como funcionam os serviços da empresa?

Com um modelo de contabilidade online, a empresa simplificou processos que antes eram manuais e demorados, oferecendo uma plataforma intuitiva que permite gestão fiscal e tributária de forma ágil e segura.

“Desde o início, nosso desafio foi construir uma solução inovadora em um mercado tradicionalmente analógico. Tivemos que educar o mercado sobre os benefícios da contabilidade online, ao mesmo tempo em que estruturamos uma operação escalável”, explica Rafael Caribé, CEO e cofundador da Agilize.

Hoje, com mais de 25.000 empresas atendidas em mais de 600 cidades brasileiras, distribuídas pelos 27 estados, a Agilize segue ampliando sua presença no ecossistema empreendedor. Seu modelo de assinatura mensal permite que os clientes tenham suporte contábil completo, desde a emissão de notas fiscais até a gestão de balanços e apuração de impostos.

Alcançando a perenidade de uma operação

O crescimento da Agilize exigiu superação de desafios estruturais, como escalabilidade, estruturação de equipes e inovação contínua. Para sustentar seu crescimento acelerado, a empresa investiu na formação de lideranças internas, criando um ambiente propício para a evolução profissional de seus colaboradores.

“O segredo de um negócio escalável está nas pessoas. Desenvolver lideranças e equipes capacitadas foi fundamental para manter a eficiência operacional enquanto expandíamos nosso mercado”, explica Caribé.

Segundo dados da Fundação Dom Cabral, 50% das startups brasileiras encerram suas atividades antes de completar quatro anos e 75% deixam de existir antes dos 13 anos. Com 12 anos de estrada no setor contábil, a Agilize se mostra perene e sólida.

