Ranking do LinkedIn revela as 20 startups brasileira que estão em ascensão em 2023

A mais recente lista "LinkedIn Top Startups" aponta as 20 empresas emergentes que registraram um crescimento acelerado no Brasil, mesmo em meio a obstáculos econômicos e desafios do mercado de trabalho.

As fintechs, particularmente, ainda são o grande destaque dos investimento, com o segmento a ter o unicórnio do ano, mas segmentos como energia, impacto social e inteligência artificial também são notáveis, sobretudo no âmbito da saúde.

Os critérios de seleção do LinkedIn consideraram dados da própria plataforma, abrangendo o aumento no quadro de funcionários, o interesse de candidatos, engajamento dos usuários e o influxo de talentos vindos das empresas que compõem a lista "LinkedIn Top Companies".

Abaixo, confira um panorama das 10 primeiras startups da lista:

C6 Bank: Banco digital sediado em São Paulo, fundado em 2019, com um total de 3.580 funcionários. Caju: Plataforma de benefícios corporativos, também de São Paulo e fundada em 2019, com 305 colaboradores. Flash: Empresa paulistana, criada em 2019, que oferece benefícios corporativos. Conta com 730 funcionários. Grin: Startup de São Paulo voltada à gestão para motoristas, fundada em 2020, com 180 colaboradores. Cora: Fintech paulistana criada em 2019, focada em soluções financeiras para PMEs, com 400 funcionários. Conta Simples: Empresa de São Paulo, nascida em 2018, especializada em gerenciamento de gastos corporativos, contando com 255 colaboradores. Marvin: Startup de 2021, sediada em São Paulo, que oferece tecnologia para pagamentos entre lojistas e fornecedores, e conta com 50 funcionários. Faster: Serviço de assinatura para times criativos, fundado em 2020 em São Paulo, com 105 colaboradores. Dr.Cash: Fintech paulistana de 2018, especializada em crédito no setor de beleza e bem-estar, com 95 funcionários. Sallve: Fabricante de produtos para cuidados com o corpo e pele, nascida em São Paulo em 2018, com um total de 125 funcionários.

Confira o ranking completo

A análise por inteiro, incluindo o perfil de cada startup, os desafios superados e os setores de destaque, bem como a lista completa das 20 empresas, pode ser encontrada no site do LinkedIn com a hashtag #LinkedInTopStartups.