Como essa empresa de logística conseguiu integrar carteiras do Índice Dow Jones de Sustentabilidade 

Pelo segundo ano consecutivo, a Rumo, operadora independente de ferrovias, é a única empresa brasileira de logística a integrar o Índice Dow Jones de Sustentabilidade(DJSI, da sigla em inglês), que inclui as empresas líderes globais em sustentabilidade.

O índice reconhece companhias que se destacam por boas práticas de gestão econômica, social, ambiental e de governança. Em 2024, a Rumo permanece nas carteiras Worlde Emerging Markets , formadas por empresas de diferentes segmentos econômicos.

Para Felipe Saraiva, gerente executivo de Relações com Investidores e ESG, a permanência da Rumo no Índice Dow Jones de Sustentabilidade reforça a atuação da companhia, aliando o desempenho financeiro à sustentabilidade, , gerando valor para os seus públicos.

“A estratégia de crescimento da Rumo visa transformar a infraestrutura logística brasileira, conectando as regiões produtoras aos principais portos do país. Essa tese de investimento garante não só a competitividade dos produtos agroindustriais brasileiros, mas também possibilita o suprimento da crescente demanda global por alimentos nesta e nas próximas décadas”, afirma.

“A permanência da Rumo no índice Dow Jones, principal índice de sustentabilidade no mundo, reflete uma cultura forte e o nosso sólido modelo de gestão, com um olhar atento para aspectos como emissões, ética, transparência, governança corporativa, segurança e diversidade.”, destaca Saraiva.

Seleção criteriosa

A composição das carteiras do índice é definida após a avaliação de um questionário respondido pelas empresas com as respectivas evidências públicas de comprovação, como relatórios anuais financeiros e de sustentabilidade, além dos websites das companhias, considerando os seguintes aspectos:

- Sociais: direitos humanos, práticas trabalhistas, saúde, segurança e bem-estar, e diversidade;

- Ambientais: emissões e gestão das mudanças climáticas e recursos naturais;

- Governança: ética, transparência, riscos, materialidade, cadeia de fornecedores, entre outros.

