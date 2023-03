Como as lentes de contato transformaram a vida desses dois atletas

A marca de lentes de contato Acuvue, da Johnson & Johnson Vision, lançou a campanha Lentes do Esporte, que promove uma visão emocional sobre a importância do cuidado com a saúde visual e sobre como o uso de lentes de contato pode transformar vidas e contribuir para um melhor desempenho esportivo. A campanha é uma das frentes da nova plataforma de esportes da marca, que contará também com uma parceria com o Congresso Brasileiro de Oftalmologia (CBO) para promover a importância do cuidado oftalmológico na prática de esportes.

Desenvolvidos em parceria com a McCann Health, os filmes contam as histórias dos atletas Nicolle e Carlos, que tiveram suas vidas transformadas pelas lentes de contato. Aos 11 anos, Nicolle Soares tem mais de 30 títulos no jiu-jítsu, mesmo lutando desde os 6 anos com miopia e astigmatismo. Sua mãe, ex-praticante do esporte, a guiava com gritos diretamente das arquibancadas durante as competições, já que, sem as lentes, a atleta só conseguia ver os vultos das adversárias. Desde que passou a usar as lentes de contato, Nicolle viu sua performance melhorar significativamente, e passou a ter muito mais autonomia na prática esportiva.

Carlos Geraldo é paratleta de Taekwondo, e por meio do incentivo de uma professora de educação física começou a praticar a luta e, em um ano, teve resultados expressivos. Com miopia, o atleta começou a notar que seus reflexos começaram a ficar lentos, comprometendo seu desempenho na categoria (peso médio), que foi recuperado após o início do uso de lentes de contato.

"A Nicolle e o Carlos são as figuras centrais da campanha. Através das histórias deles conseguimos evidenciar a importância do cuidado com a saúde visual, e o poder transformador das lentes de contato, tanto para a prática esportiva quanto para qualidade de vida no dia a dia. Também queremos conscientizar cada vez mais pessoas sobre a importância do acompanhamento oftalmológico e o benefício das lentes de contato", diz Patrick Bagne, gerente de Marketing e Trade Marketing da Johnson & Johnson Vision.

“Por meio da plataforma de esportes queremos ressaltar a importância da saúde ocular como parte do cuidado integral da saúde do atleta. Da mesma forma que outras especialidades médicas como, por exemplo, a fisiologia do esporte, cardiologia, ortopedia, entre outras”, conta Nilson Fonseca, Médico oftalmologista e Diretor Associado de Educação Profissional da Johnson & Johnson Vision.

Os filmes já estão disponíveis nas redes sociais e principais salas de cinema do país.

