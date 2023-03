Harmonização facial impulsiona crescimento de coworkings para dentistas

De acordo com o levantamento realizado pelo Google, a busca pelo termo “harmonização facial” aumentou 540% de 2018 para 2019. Virou a tendência do momento. Mostra disso é que os dentistas começaram a procurar salas em coworkings para realizar o procedimento.

A Opt.Doc, um dos primeiros coworkings para profissionais de saúde em São Paulo, teve aumento em 100% na utilização das salas equipadas para harmonização facial em 2022. Em 2021 foram utilizadas 500 horas de atendimento e subiram para mil horas o ano passado.

“Os clientes que querem passar pelo procedimento de harmonização facial buscam, além dos profissionais qualificados, locais sofisticados, com boa infraestrutura, pois dão mais segurança. Temos todos os certificados e licenças em relação à Vigilância Sanitária e todo o material é esterilizado para o dentista. A procura pelas salas também aumentou porque é uma economia para o dentista que só paga pela hora utilizada no coworking”, afirma Patrícia Del Gaizo, fundadora da Opt.Doc que também viu crescer os cursos de harmonização em uma das salas destinadas para aulas técnicas.

O dentista Robson Pchepiorka, mestre e especialista em harmonização facial, dá aulas nos Estados Unidos, no Chile e em Portugal sobre o tema e encontrou no coworking uma forma de estar algumas horas por semana em outros lugares para atender e dar cursos. “Eu tinha pensado em comprar um imóvel e montar um consultório em São Paulo, pois moro em Santos. Economizei, pois harmonização facial é sinônimo de glamour. Eu teria de montar uma estrutura arquitetônica bem sofisticada. No entanto, encontrei na Opt.Doc tudo o que eu precisava”, afirma o dentista. Robson comenta que “houve um crescimento de 60% no último ano para seus cursos de harmonização e consequentemente também no atendimento à pacientes.”

