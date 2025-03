Como as empresas podem implementar IA generativa, segundo exemplo no setor de mobilidade

A Inteligência Artificial Generativa (IA Gen) deixou de ser um conceito futurista para se tornar realidade no dia a dia das empresas. Mas integrar essa tecnologia de forma eficaz exige planejamento, governança e capacitação, e é nesse ponto que muitas corporações encontram desafios.

O Grupo CCR, empresa de infraestrutura de mobilidade, criou um modelo que pode servir de referência para companhias que querem aproveitar o potencial da IA Gen de maneira estruturada e eficiente. A companhia lançou a Jornada CCR de IA Generativa, estratégia pioneira no setor de infraestrutura no Brasil que tem como meta implementar os primeiros projetos com a tecnologia ainda no primeiro semestre de 2025.

Dentro desse movimento, cerca de R$10 milhões foram aprovados para a realização de 10 projetos-piloto (MVPs) voltados à IA Gen, dos quais quatro já estão em andamento.

A iniciativa faz parte de uma estratégia mais ampla do Grupo CCR na frente de inovação e tecnologia. Em 2024, foi criada a diretoria de Tecnologia & Digital, e foram destinados cerca de R$500 milhões com foco no desenvolvimento de soluções digitais, no uso de big data e analytics e em projetos de mobilidade inteligente.

Quatro pilares para integrar IA Generativa com sucesso

A experiência do Grupo CCR mostra que a adoção de IA Gen precisa ser estruturada em quatro etapas essenciais, garantindo que a tecnologia seja implementada com estratégia e segurança.

1. Diagnóstico e capacitação digital

Antes de adotar IA, é preciso entender o estágio da empresa. O Grupo CCR começou com um diagnóstico digital, identificando desafios e oportunidades no uso desta tecnologia. Também promoveu sessões de ideação para mapear potenciais aplicações práticas e lançou um programa de letramento digital em parceria com o MIT, capacitando equipes para o uso de IA Gen.

2. Governança e estruturação da IA

A governança é essencial para garantir que a IA seja usada com responsabilidade e eficiência. A empresa criou um Comitê Digital & Inovação, que estabelece diretrizes claras para o uso da tecnologia. Além disso, a estratégia prevê a criação do Centro de Competência em IA (CoE), que funcionará como uma base de conhecimento para direcionar futuras aplicações na companhia.

3. Expansão da IA Generativa nas operações

Com a governança estabelecida, a terceira etapa da Jornada envolve a definição de temas importantes que irão suportar a expansão da tecnologia em larga escala, como o modelo de LLM (large language model) que será adotado para os projetos, estruturação da base de dados e ações de capacitação para um público mais amplo e gestão da mudança. A ideia é garantir que a IA Gen seja escalada de forma planejada, consistente e sustentável, otimizando processos sem comprometer a experiência dos usuários e dos colaboradores.

4. Sustentação e melhoria contínua

A última etapa é garantir que a IA Gen continue evoluindo. Isso significa monitorar constantemente os resultados da tecnologia, ajustar aplicações conforme necessário e avaliar novas oportunidades de uso para maximizar o retorno sobre investimento (ROI).

O que outras empresas podem aprender com o exemplo da CCR?

A adoção da IA Gen não precisa ser desafiadora, mas o case do Grupo CCR traz lições valiosas para outras empresas:

Crie uma estrutura de governança – Ter um comitê interno e um centro de competência garante diretrizes claras e um uso seguro da IA.

Capacite as equipes – Programas de letramento digital ajudam a reduzir resistência à inovação e permitem que os colaboradores usem a IA com eficiência.

Teste antes de expandir – Projetos-piloto ajudam a validar o impacto da IA e permitem ajustes antes de uma implementação total.

Foque em áreas estratégicas – Aplicar IA nos processo nos quais ela realmente faz a diferença para os negócios, como atendimento ao cliente e manutenção preditiva, gera resultados mais rápidos e relevantes.

"A IA Generativa tem o potencial de transformar a forma como operamos, trazendo ganhos de eficiência e melhoria na experiência dos clientes. No entanto, sua adoção exige planejamento, capacitação e governança bem estruturada", destaca Cristiane Gomes, diretora de Tecnologia & Digital da CCR.

O futuro da IA Generativa no setor corporativo

A jornada do Grupo CCR mostra que a adoção da IA Gen não se trata apenas de implementar uma nova tecnologia, mas de promover uma mudança estratégica e cultural dentro da organização. Empresas que investem em tecnologia, capacitação e governança digital estão mais preparadas para capturar os benefícios dessa revolução tecnológica e se destacar no mercado.

