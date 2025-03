Startup Ataraxis, que usa IA para planejamento de quimioterapia, capta US$ 20,4 milhões

Uma startup de inteligência artificial chamada Ataraxis AI está tentando utilizar a tecnologia para entender em quais casos de câncer é necessário entrar com tratamentos agressivos como quimioterapia. Com uma tecnologia a própria em testes, a empresa captou US$ 20,4 milhões em uma rodada de investimentos série A.

A startup fica em Nova York e utiliza IA para tentar predizer qual será o desfecho do câncer entre cinco a dez anos. A ideia é que se há apenas uma pequena chance de que o câncer retorne, a quimioterapia pode ser evitada. A empresa pretende lançar os próximos meses seu primeiro teste comercial para que oncologistas dos Estados Unidos possam avaliar a presença de câncer de mama.

Com os recursos levantados, a empresa quer expandir os testes para variados tipos de câncer. A rodada foi liderada por AIX Ventures com participação de Thiel Bio, Founders Fund, Floating Point, Bertelsmann e investidores anjos como Giant Ventures e Obvious Ventures. No ano passado, Ataraxis AI já havia captado US$ 4 milhões em uma outra rodada seed.

O modelo de IA da Ataraxis extrai informações a partir de imagens de alta resolução de células cancerígenas e foi treinado com centenas de milhares de imagens reais de centenas de pacientes. Segundo Ataraxis, um estudo recente mostrou que a tecnologia da startup tem uma precisão 30% maior do que o padrão atual para câncer de mama.

A longo prazo, a empresa quer que seus testes atendam a até metade dos novos casos de câncer até 2030. A Ataraxis também ambiciona criar seus próprios modelos de IA no futuro.