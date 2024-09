Como aplicar inteligência artificial generativa na operação? BRQ demonstra com 30 iniciativas

Segundo o Gartner, até 2026, cerca de 80% das companhias farão o uso de inteligência artificial generativa (GenAI). O volume contrasta com o indicador de que menos de 5% adotam esse modelo de negócio atualmente.

A dúvida pode estar na forma de aplicação da tecnologia. Para essas empresas que ainda não sabem como aplicar a GenAI, a BRQ Digital Solutions dá um exemplo prático:

Com a GenAI, é possível reduzir o TCO (Total Cost of Ownership) e aumentar a produtividade. Como? Criando automatizando processos por meio de APIs (aplicações) gerados de forma rápida pela IA. Com essa metodologia, é possível deixar de lado o processo artesanal da criação de códigos e gerar APIs otimizadas em curto período.

Apostando no desenvolvimento e emprego dessa tecnologia nas empresas, a BRQ acaba de anunciar a marca de 30 novas iniciativas em inteligência artificial no portfólio.

“A BRQ está comprometida com a contínua expansão de suas iniciativas de GenAI, se destacando como uma empresa Pure Digital (nasceu digital) e pronta para transformar o mercado. Estamos comprometidos em oferecer caminhos que moldam o futuro das empresas”, diz Frizzi, CEO da BRQ.

Então vale investir no desenvolvimento de GenAI?

Para a empresa, especialista na criação de soluções para transformação digital, a estratégia de investir na GenAI representa o futuro das soluções digitais para atendimento ao cliente e otimização de operações.

As 30 iniciativas de diferentes clientes foram possíveis graças à Fusion Ai, plataforma proprietária da BRQ, onde a empresa concentra a maioria dos seus recursos e esforços em pesquisa e desenvolvimento.

“Com atuação em vários segmentos de mercado, temos explorado iniciativas de GenAI em todas as nossas frentes de negócio. Estamos na vanguarda das tendências globais, contando com um Centro de Excelência (CoE) dedicado para GenAI e constantemente desenvolvendo novas funcionalidades para a nossa plataforma Fusion AI, de acordo com as necessidades dos nossos clientes e de mercado”, diz Ligia Marcondes, VP de Marketing e Comunicações.

