OpenAI 'cobra' EUA para construírem mais data centers para IA

A OpenAI, dona do ChatGPT, se reuniu com o governo de Joe Biden e informou sobre a necessidade da construção de grandes data centers no país – apesar das críticas que sofrem pelo alto consumo de energia – para continuar a expansão no modelo de desenvolvimento de inteligência artificial e poder competir com a China.

Segundo reportagem da Bloomberg, após o encontro, que teve a presença do CEO da OpenAI, Sam Altman, e outros líderes do setor, a startup compartilhou um documento com autoridades governamentais descrevendo os benefícios econômicos e de segurança nacional da construção de data centers de 5 gigawatts em vários estados dos EUA, com base em uma análise que a empresa fez com especialistas externos. Para colocar isso em contexto, 5 GW é aproximadamente o equivalente a cinco reatores nucleares, ou o suficiente para abastecer quase 3 milhões de residências.

A OpenAI disse que investir nessas instalações resultaria em dezenas de milhares de novos empregos, aumentaria o produto interno bruto e garantiria que os EUA pudessem manter sua liderança no desenvolvimento de IA. Para conseguir isso, no entanto, os EUA precisam de políticas que suportem uma maior capacidade de data centers.

A dificuldade dos projetos para IA

Altman passou boa parte deste ano tentando formar uma coalizão global de investidores para financiar a infraestrutura física necessária para dar suporte ao rápido desenvolvimento da IA, enquanto também trabalhava para garantir a bênção do governo dos EUA para o projeto.

“OpenAI está trabalhando ativamente para fortalecer a infraestrutura de IA nos EUA, o que acreditamos ser essencial para manter a América na vanguarda da inovação global, impulsionar a reindustrialização em todo o país e tornar os benefícios da IA ​​acessíveis a todos”, disse um porta-voz da OpenAI em uma declaração à Bloomberg.

Essa quase convocação ocorre quando os projetos de energia nos EUA estão enfrentando atrasos devido a questões legais, problemas na cadeia de suprimentos e escassez de mão de obra.

Especialistas ouvidos pela Bloomberg pontuaram a dificuldade de se construir um data center com capacidade de 5 GW - a vontade de Altman, de ter entre 5 a 7 novos centros torna-se um sonho bem distante neste momento.

Hoje, os EUA têm um total de 96 GW de capacidade instalada de energia nuclear. Na semana passada, o maior investidor da OpenAI, a Microsoft, fechou um acordo com a Constellation no qual vai reativar a usina Three Mile Island exclusivamente para fornecer energia nuclear à Microsoft por duas décadas.