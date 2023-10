Jirau recebe principal certificação internacional de sustentabilidade para hidrelétricas

Em 2012, ESG ainda não era um termo tão popular entre as empresas, mas ao planejar a construção da sua usina hidrelétrica na região amazônica, a Jirau Energia já colocava em foco a importância do meio ambiente. O projeto inicial passou por avaliação baseada em protocolo do Conselho de Sustentabilidade Hidroelétrica. 11 anos depois, a usina se tornou a primeira brasileira e a segunda em todo o mundo a receber o mais alto nível de certificação do Conselho, de acordo com a Norma de Sustentabilidade Hidroelétrica estabelecida em 2021.

A 120 km de Porto Velho (RO), a Usina Hidrelétrica de Jirau está instalada no curso do Rio Madeira, gerando energia renovável a partir de 50 unidades que somam 3.750 MW. Ela é a quarta maior geradora de energia elétrica do Brasil e a primeira no ranking de disponibilidade operacional, segundo o Operador Nacional do Sistema ONS. A certificação do Conselho foi garantida após um processo de avaliação independente, conduzido de forma rigorosa por uma equipe de avaliadores credenciados.

O desempenho do projeto excedeu os parâmetros base de boas práticas, alcançando pontuações superiores a 60% em todos os requisitos avançados para cada um dos 12 tópicos Ambientais, Sociais e de Governança (ESG) descritos na Norma de Sustentabilidade Hidroelétrica. Após o processo, a consulta pública foi disponibilizada por um período de 60 dias, permitindo que as partes interessadas analisassem e comentassem as conclusões da avaliação.

“Estamos muito felizes e honrados por termos alcançado essa certificação inédita no Brasil. Nós nos empenhamos desde o início do projeto em sermos sustentáveis e ‘superação’ é a palavra que resume a memória que tenho da época da construção. Este ano, comemoramos 10 anos de operação e esse prêmio chega como um importante reconhecimento a todo nosso trabalho”, destaca Maurício Bähr, CEO da ENGIE Brasil e Presidente do Conselho de Administração da Jirau Energia.

O que o Conselho de Sustentabilidade Hidroelétrica avalia?

Lançada em setembro de 2021 a Norma de Sustentabilidade Hidroelétrica, do Conselho de Sustentabilidade Hidroelétrica, incentiva e reconhece projetos hidrelétricos em todo o mundo pelo seu desempenho ESG. O processo de avaliação considera 12 tópicos. Em tradução livre:

Avaliação e gestão social e ambiental

Condições de trabalho

Sedimentos e qualidade da água

Segurança da infraestrutura e impacto na comunidade

Reassentamento

Biodiversidade e espécies invasivas

Proteção de povos originários

Herança cultural

Aquisições e governança

Consulta e comunicação

Recurso hidrológico

Resiliência e mitigação de mudanças climáticas

Antes da Norma, o Conselho tinha o Protocolo de Avaliação de Sustentabilidade Hidroelétrica (HSAP), pelo qual passou o projeto da Usina de Jirau. Segundo Edson Silva, diretor-presidente da Jirau Energia, a certificação foi uma conquista garantida pela dedicação inicial e pela atenção contínua a todos os aspectos da sigla ESG. “Nossos esforços não se restringem às questões ambientais. Nós também mantemos programas voltados para o desenvolvimento e a capacitação da população da região e grupos específicos, como os pescadores. Esse compromisso é evidenciado nos resultados da avaliação. A Jirau é uma prova de que é possível se desenvolver infraestrutura de forma responsável na região amazônica.”, destaca.

A agenda ESG da Jirau Energia

Desde 2012, com o objetivo de garantir a preservação da biodiversidade da região, a companhia investe em estudos de monitoramento das espécies nativas do entorno da usina. A recuperação das áreas que sofreram interferência por conta das obras é uma importante frente de atuação. Atualmente, 630 hectares estão sendo reflorestados com o apoio de 28 viveiros familiares, o que também gera renda para esses pequenos produtores rurais. O trabalho é certificado pelo IBAMA, como boas práticas no licenciamento ambiental.

“Jirau é integrada econômica, ambiental e socialmente à região onde está instalada”, resume Edson. O executivo explica que a companhia também segue investindo no desenvolvimento da Nova Mutum Paraná, construída para ser a nova moradia das famílias que habitavam a beira do Rio Madeira e foram realocadas para permitir a construção da usina. O distrito tem mais de dois milhões de metros quadrados de extensão e capacidade para receber seis mil pessoas. Com áreas de cidade já consolidadas, Nova Mutum Paraná conta com saneamento básico, ruas asfaltadas, escolas públicas, creches, iluminação pública, telefonia, igrejas, internet e diversidade de atividades comerciais e de lazer.

A usina também contribui com a redução das emissões de gases de efeito estufa. Certificada pela ONU, ela é o maior projeto de energia renovável do mundo registrado no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), evitando a emissão de seis milhões de toneladas de CO2 por ano.

