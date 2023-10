Na Rio Innovation Week 2023, Eneva abre com aposta no gás natural

Esta semana está acontecendo o Rio Innovation Week, um dos maiores eventos de tecnologia, inovação e negócios da América Latina. Participando do evento em múltiplos painéis, a Eneva discute energia e, na abertura, aposta que o gás natural terá papel central na transição energética no Brasil, como combustível capaz de dar resiliência e segurança no abastecimento no sistema elétrico brasileiro. Em debate durante o primeiro dia, Frederico Miranda, Diretor de Exploração da empresa, afirmou que o combustível manterá essa relevância por décadas e que um dos desafios é tornar o gás natural mais eficiente.

“A gente tem que ter uma matriz diversa e segura para a energia, pois vamos conviver muito com o gás natural e ele deve ser melhor utilizado. Contribuímos ao mostrar o valor desse recurso frente ao óleo diesel, sendo que há milhões de brasileiros dependentes de óleo nos sistemas isolados da Região Norte”, afirmou o executivo, que participou da mesa “Modelos de negócios inovadores no setor de energia”, na tarde desta segunda-feira, dia 3 de outubro, durante a abertura do evento.

De acordo com ele, uma importante contribuição da Eneva para o Brasil nos últimos anos foi desenvolver um modelo sustentável para a utilização do gás natural: o modelo R2W (Reservoir to Wire), que inovou e contribuiu para o mercado de gás ao permitir à companhia monetizar acumulações de gás natural encontradas em regiões remotas do onshore e mostrar que a exploração desse recurso era viável. Agora, a empresa aposta em tornar mais eficientes as plantas a gás natural, com o ciclo combinado.

Na mesma mesa, Rodrigo Calado, Gerente Geral de novos negócios da Eneva, afirmou que a empresa também investe em pesquisas com hidrogênio verde através de sua área de venture capital, mas destacou que viabilizar o hidrogênio verde é um caminho que ainda encontra desafios, o que colocar o combustível como uma possibilidade de longo prazo.

“O maior desafio é pensar como a sociedade consegue pagar um prêmio pelo hidrogênio verde, que é mais caro do que o hidrogênio cinza”, afirmou Calado. “E há a dificuldade de transportar. Acredito muito que as plantas de hidrogênio verde vão ter que estar próximas dos centros de consumo”, disse.

Agenda da Eneva na Rio Innovation Week

No dia 6 acontece o último painel com participação da Eneva: Transição energética e Novas fontes de Energia. Os participantes do RIW podem se dirigir ao Energy Hub Summit, às 16h, para acompanhar a conversa entre os palestrantes Rafael Coitinho, Diretor de Engenharia da Eneva, Luiz Miranda, Fundador e CEO da EnergyC, e Marcela Lachowski, Corporate Parnership Leader da Plug and Play no Brasil.

