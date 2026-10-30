Taboola aposta em acordo com fabricante de smartphones para ampliar uso de IA

RESUMO ＋ A Taboola, empresa de recomendações de conteúdo, fechou parceria com a fabricante Motorola para integrar o DeeperDive, motor de respostas por IA generativa, à tela de bloqueio de aparelhos Moto G. Com cerca de 11 milhões de usuários ativos mensais, a ferramenta será lançada em fases entre o último trimestre de 2026 e 2027 na América Latina e na Europa.

Tirando uma página do livro da Apple, a Taboola acaba de negociar acordo com a Motorola para implementar seu motor de respostas baseado em IA generativa, o DeeperDive, diretamente em aparelhos da linha Moto G.

A estratégia visa impulsionar a solução que já conta com cerca de 11 milhões de usuários ativos mensais. A parceria torna a Motorola a primeira fabricante a integrar a tecnologia diretamente na experiência da tela de bloqueio.

Nos aparelhos, o DeeperDive cria um novo ponto de contato para que os usuários façam perguntas, explorem tópicos de sua preferência e descubram reportagens, antes mesmo de desbloquear o aparelho.

“O DeeperDive estabelece um novo paradigma de busca ao permitir que o usuário explore seus centros de interesse e obtenha respostas úteis respaldadas por publishers de confiança.

Estamos orgulhosos de expandir nossa aliança com a Motorola e levar essa experiência interativa diretamente para as mãos dos consumidores”, destaca Adam Singolda, CEO da Taboola.

Jornada global

Desde 2025, o ecossistema do DeeperDive vem se consolidando globalmente, ao unir capacidade de recomendação preditiva ao conteúdo jornalístico.

A solução atua no encurtamento entre a dúvida pontual e a compreensão aprofundada de um tema — seja no planejamento de uma viagem, no acompanhamento do time do coração ou na busca pelas últimas notícias do mercado.

Essa dinâmica permite formular dúvidas, receber análises fundamentadas em jornalismo de credibilidade e aprofundar o conhecimento navegando por matérias e tópicos relacionados de forma fluida.

O lançamento global ocorrerá em fases, sendo a primeira neste último trimestre de 2026 e com continuidade em 2027. O projeto alcançará mercados estratégicos na América Latina e na Europa.

A novidade reforça o relacionamento de longa data entre as duas companhias, que já atuam na entrega de recomendações personalizadas de conteúdo em diferentes regiões e aparelhos da fabricante.

“A Motorola e a Taboola seguem na vanguarda do setor ao transformar a forma como as pessoas interagem com seus smartphones e descobrem as informações relevantes para o seu dia a dia”, finaliza Singolda.