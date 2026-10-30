Como plataforma de turismo usa IA para transformar o trabalho de agentes de viagens

RESUMO ＋ A PassHub, plataforma que reúne fornecedores e ferramentas para agentes de viagens, apresenta sua solução de inteligência artificial entre 12 e 15 de novembro, durante o 38º Festuris, em Gramado. A tecnologia integra o WhatsApp para cotações por texto ou áudio e busca reduzir o tempo gasto em processos operacionais, sem substituir o atendimento humano.

O principal objetivo da PassHub é responder ao seguinte dilema do mercado de turismo: como utilizar inteligência artificial e automação para simplificar processos sem perder aquilo que diferencia o setor (as relações humanas).

Entre 12 e 15 de novembro na 38º Festuris – Feira Internacional de Turismo de Gramado, a empresa lança sua plataforma, que reúne fornecedores, ferramentas e condições comerciais em um único ambiente, visando diminuir a fragmentação dos processos enfrentados diariamente pelos agentes de viagens.

Como a plataforma otimiza o trabalho dos agentes de viagens?

Com inteligência artificial incorporada à operação, o profissional pode realizar buscas, comparar alternativas e avançar em processos de cotação e emissão com mais agilidade.

Entre as soluções apresentadas recentemente está uma interface que permite ao agente interagir com a tecnologia pelo WhatsApp, utilizando inclusive áudio ou mensagens encaminhadas pelos próprios clientes.

O principal diferencial é a integração direta com o WhatsApp que possibilita ao agente de viagens solicitar, com praticidade e rapidez, cotações por meio de mensagens de texto ou áudio, além de encaminhar opções de forma rápida aos clientes, agilizando etapas cruciais do processo de atendimento.

“O nosso objetivo é que o agente de viagens gaste menos tempo operando plataformas e mais tempo vendendo, atendendo seus clientes e crescendo a própria agência”, afirma Alan Barbosa, CEO e cofundador da PassHub.

Criatividade brasileira diante do mercado internacional

A presença no Festuris também oferece à PassHub a oportunidade de apresentar a profissionais de outros países uma experiência de inovação desenvolvida a partir das características do mercado brasileiro.

Em Gramado, destinos, empresas, compradores e profissionais de diferentes nacionalidades se encontram para gerar negócios, compartilhar tendências e construir novas conexões.

Para a PassHub, esse ambiente funciona como vitrine para mostrar que a tecnologia brasileira pode nascer da observação de problemas concretos e transformá-los em soluções com potencial de escala.