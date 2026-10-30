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Como plataforma de turismo usa IA para transformar o trabalho de agentes de viagens

Nova plataforma reúne fornecedores e condições comerciais e permite cotações por texto e áudio no WhatsApp

PassHub aposta em inteligência artificial e integração ao WhatsApp para agilizar cotações e preservar o atendimento humano no turismo (Site Festuris 2026/Divulgação)

PassHub aposta em inteligência artificial e integração ao WhatsApp para agilizar cotações e preservar o atendimento humano no turismo (Site Festuris 2026/Divulgação)

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Publicado em 30 de outubro de 2026 às 13h00.

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RESUMO ＋

A PassHub, plataforma que reúne fornecedores e ferramentas para agentes de viagens, apresenta sua solução de inteligência artificial entre 12 e 15 de novembro, durante o 38º Festuris, em Gramado. A tecnologia integra o WhatsApp para cotações por texto ou áudio e busca reduzir o tempo gasto em processos operacionais, sem substituir o atendimento humano.

O principal objetivo da PassHub é responder ao seguinte dilema do mercado de turismo: como utilizar inteligência artificial e automação para simplificar processos sem perder aquilo que diferencia o setor (as relações humanas).

Entre 12 e 15 de novembro na 38º Festuris – Feira Internacional de Turismo de Gramado, a empresa lança sua plataforma, que reúne fornecedores, ferramentas e condições comerciais em um único ambiente, visando diminuir a fragmentação dos processos enfrentados diariamente pelos agentes de viagens.

Como a plataforma otimiza o trabalho dos agentes de viagens?

Com inteligência artificial incorporada à operação, o profissional pode realizar buscas, comparar alternativas e avançar em processos de cotação e emissão com mais agilidade.

Entre as soluções apresentadas recentemente está uma interface que permite ao agente interagir com a tecnologia pelo WhatsApp, utilizando inclusive áudio ou mensagens encaminhadas pelos próprios clientes.

O principal diferencial é a integração direta com o WhatsApp que possibilita ao agente de viagens solicitar, com praticidade e rapidez, cotações por meio de mensagens de texto ou áudio, além de encaminhar opções de forma rápida aos clientes, agilizando etapas cruciais do processo de atendimento.

“O nosso objetivo é que o agente de viagens gaste menos tempo operando plataformas e mais tempo vendendo, atendendo seus clientes e crescendo a própria agência, afirma Alan Barbosa, CEO e cofundador da PassHub.

Criatividade brasileira diante do mercado internacional

A presença no Festuris também oferece à PassHub a oportunidade de apresentar a profissionais de outros países uma experiência de inovação desenvolvida a partir das características do mercado brasileiro.

Em Gramado, destinos, empresas, compradores e profissionais de diferentes nacionalidades se encontram para gerar negócios, compartilhar tendências e construir novas conexões.

Para a PassHub, esse ambiente funciona como vitrine para mostrar que a tecnologia brasileira pode nascer da observação de problemas concretos e transformá-los em soluções com potencial de escala.

'Perguntas frequentes'

O que é a PassHub e qual é o objetivo da plataforma? ＋

A PassHub é uma plataforma que reúne fornecedores, ferramentas e condições comerciais para agentes de viagens em um único ambiente. Seu objetivo é reduzir a fragmentação dos processos operacionais e simplificar o trabalho dos profissionais do turismo com inteligência artificial e automação.

Quando e onde a PassHub lança sua plataforma? ＋

A PassHub lança sua plataforma entre 12 e 15 de novembro, durante a 38ª edição do Festuris – Feira Internacional de Turismo de Gramado. O evento reúne destinos, empresas, compradores e profissionais de diferentes nacionalidades.

Como a inteligência artificial da PassHub ajuda os agentes de viagens? ＋

A inteligência artificial da PassHub permite que agentes de viagens realizem buscas, comparem alternativas e avancem nos processos de cotação e emissão com mais agilidade. A plataforma centraliza ferramentas e fornecedores para facilitar a rotina operacional das agências.

Como funciona a integração da PassHub com o WhatsApp? ＋

A integração permite que agentes de viagens solicitem cotações por mensagens de texto ou áudio no WhatsApp, inclusive com mensagens encaminhadas pelos clientes. A ferramenta também facilita o envio de opções aos viajantes e agiliza etapas do atendimento.

A inteligência artificial da PassHub substitui o atendimento humano? ＋

A proposta da PassHub é usar inteligência artificial e automação para simplificar processos sem perder as relações humanas. Segundo Alan Barbosa, CEO e cofundador da PassHub, o objetivo é permitir que o agente de viagens dedique menos tempo à operação de plataformas e mais tempo às vendas, ao atendimento dos clientes e ao crescimento da agência.

Qual é a importância do Festuris para a PassHub? ＋

O Festuris oferece à PassHub a oportunidade de apresentar sua inovação tecnológica a profissionais de outros países. A empresa pretende demonstrar como soluções desenvolvidas a partir de problemas concretos do mercado brasileiro podem ter potencial de escala.

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