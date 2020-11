Comex Experience 2020: qual o futuro da comunicação digital?

Na última semana, realizamos um dos maiores eventos internos sobre comunicação digital para todos os profissionais da FSB e da Loures Consultoria. Foram três dias de programação, 16 palestras inspiradoras com especialistas renomados do mercado e muito conteúdo de capacitação. Nosso time vivenciou uma experiência única e queremos compartilhar com vocês nessa edição especial do Bússola Trends.

No primeiro dia de evento, Silvio Meira – cientista, professor e empreendedor na área de engenharia de software e inovação – nos trouxe uma provocação importante: “Não existe mais comunicação B2B ou B2C. O que existe é B2I (Business to Individuals), e quem tiver o controle do usuário final é quem vai definir os mercados”. Ou seja, as empresas que souberem se relacionar e compreender o comportamento de seu consumidor/cliente vai conseguir desenhar a melhor experiência. Para isso, tecnologia e dados são uma ferramenta que habilitam a inovação e que tem mudado os fundamentos da execução dos processos que criam, entregam e capturam valor.

Por falar em dados, Pedro Doria, cofundador e editor do Meio, nos trouxe reflexões importantes sobre o que precisamos entender sobre dados no Brasil e no mundo. A primeira delas é que os usuários são donos dos seus próprios dados e vão controlar cada vez mais como e onde estão sendo utilizados. Pedro também nos disse que acredita em um futuro ‘cookieless’, ou seja, sem rastreamento como o Google Chrome já faz e outros navegadores estão acompanhando. Dessa forma, será cada vez mais difícil acompanhar os rastros dos usuários na internet.

Ainda sobre esse tema, Cris de Luca, diretora e editora da The Shift, nos lembra por que a LGPD é um assunto que vem mobilizando o mundo inteiro. Os dados são praticamente uma extensão da nossa personalidade e, principalmente, do nosso conceito de privacidade. Como isso será usado é o principal debate do momento.

Outro tema de extrema relevância do nosso evento foi sobre gamificação como estratégia de comunicação. Compartilharam seus insights conosco Alexandre Valdívia, cofundador e CEO da Alice Wonders, e Renato Domingues, diretor de estratégia da Twitch, uma das plataformas de streaming que mais cresce no mundo. Para Alexandre, tudo já está gamificado. As próprias redes sociais já se utilizam desse raciocínio por meio de pequenas recompensas.

Mas por que gamification ganhou o mundo e virou a menina dos olhos das empresas? Economia da experiência é a resposta. Tão importante quanto a qualidade do produto ou do serviço oferecido, a experiência gera valor para as marcas. Não à toa, dentro da indústria do entretenimento, o mercado de games foi o que mais cresceu, acumulando mais de R$134 bilhões de receita.

Esses foram alguns dos destaques do nosso evento e que você pode conferir nos links dos vídeos abaixo feitos pelos profissionais do Comex Digital. O resumo completo do evento se transformará em um e-book que enviaremos por e-mail no final da semana. Para recebê-lo, assine os Boletins da Bússola.

*Sócios-diretores da FSB Comunicação

