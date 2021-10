Comemorando os 10 anos, Cuponeria oferece descontos e cashback triplicado

Neste mês, a Cuponeria, a primeira e mais completa plataforma de cupons de descontos do Brasil, completa dez anos de existência e pioneirismo no nicho.

Em comemoração à data, a plataforma irá promover uma campanha especial com descontos aumentados e cashback triplicado em produtos selecionados. Lojas como Americanas, Shoptime, C&A e O Boticário estarão com 9% de cashback, o triplo do oferecido normalmente. O setor de esportes e calçados, por exemplo, terá grandes descontos e cashback na Centauro, Netshoes e Nike de 12%, 13,5% e 15%, respectivamente. Para conferir a seleção completa de ofertas, basta acessar o site.

Com mais de 1 milhão de cupons emitidos por mês, a Cuponeria tem ajudado os brasileiros a economizar todos os dias. De acordo com o Google Trends, a busca por cupons de desconto durante a pandemia aumentou 20%, em relação ao período anterior. Nesse período, a plataforma movimentou mais de 180 milhões de reais na economia e, entre janeiro e junho de 2021, a empresa transacionou 150 milhões de reais em cashback.

“A ideia de criar a empresa veio de uma necessidade que identificamos aqui no Brasil. Enquanto nos outros países os cupons de desconto são muito populares, na época não havia nenhum aplicativo nacional que reunisse ofertas das principais lojas de diversas áreas. Por isso, voltando de um intercâmbio, aos 25 anos, resolvi empreender junto com meus sócios Thiago Brandão e Lionardo Nogueira criando a Cuponeria”, declara Nara Iachan, fundadora e CMO.

A empresa foi investida e acelerada pelo Google por meio do programa Launchpad e, em 2016, foi premiada pela Google Play Store como um dos melhores apps do ano. Atualmente, a Cuponeria conta com mais de 7 milhões de usuários e 1.000 empresas parceiras, entre elas Americanas, Marisa, Amazon, iFood, Casas Bahia, McDonald's e muitas outras.

Em 2011, a empresa surgiu com o objetivo de ser uma plataforma de cupons de desconto, atualmente, os cupons são apenas um serviço do extenso portfólio da marca. Além do carro-chefe da empresa, a plataforma também disponibiliza cashback, a ferramenta de dinheiro de volta que permite que os clientes possam receber de volta uma parte do valor da compra, o plugin para Google Chrome, uma extensão que não deixa o usuário perder nenhum desconto ou cashback nos sites que ele acessar, a curadoria de ofertas que é um time da Cuponeria responsável por buscar as mais vantajosas ofertas e destacá-las em categorias do site, como “Produtos em Alta”, “Favorito das Blogueiras”, entre outras.

A plataforma também conta com um programa de Compre e Ganhe, que funciona a partir do resgate de prêmios por meio da leitura do código QR, oferecido por lojas físicas e também e-commerces. O Clube de Benefícios fecha a lista, sendo um formato que traz benefícios exclusivos para os clientes de diferentes empresas. Atualmente, a Cuponeria está por trás do Clube de Benefícios de grandes empresas como Bradesco, Elo, Master, Livelo.

Para o futuro, a empresa tem expectativas bastante positivas. No momento de dor, na pandemia, houve um crescimento dentro do ramo de e-commerce e com a volta total dos estabelecimentos, a empresa vem forte, tanto no meio digital quanto nas lojas físicas.

“Para 2022, queremos conquistar os 30 milhões de membros e a expectativa é fechar o ano de 2021 com 300 milhões movimentados em cashback e 700 milhões transacionados em todas as modalidades”, diz Nara.

