Com novo Trade Marketing, startup aumenta em até 35% as vendas

A Incentive.me, startup de tecnologia para gestão de campanhas de incentivo de vendas, aposta em sua plataforma, que conecta indústrias e prestadores de serviços aos vendedores dos seus canais de vendas, para replicar o mesmo conceito em diversos setores como o varejista, seguros/serviços financeiros, farmacêutico, entre outros. Já utilizada por grandes players nacionais como Motorola, Oi, Porto Seguro, Profarma e Ipiranga, a plataforma se mostrou capaz de aumentar em até 35% o número de vendas de produtos incluídos nas campanhas, beneficiando mais de 80 mil vendedores.

Desde o início de sua trajetória, em 2017, a marca já destinou R$ 30 milhões em premiações aos usuários cadastrados — destes, aproximadamente R$ 20 milhões somente em 2021.

Estudo realizado pela Ampro (Associação de Marketing Promocional) revela que o investimento em Live Marketing — ações que interagem com clientes no ponto de venda ou em eventos — movimenta mais de R$ 44 bilhões anualmente no Brasil. É exatamente esse mercado que a Incentive.me pretende reinventar, oferecendo uma plataforma que aumenta muito o retorno e o alcance desse tipo de investimento em marketing.

“Sabemos do desafio que é engajar vendedores. Nosso objetivo é permitir que as empresas possam influenciar e engajar não só a própria força de vendas, mas também os vendedores das empresas que revendem seus produtos”, declara Jansen Moreira, CEO e fundador da Incentive.me.

Ainda segundo o empreendedor, ao unir todas as campanhas de incentivo em uma única plataforma a Incentive.me consegue solucionar ineficiências que são encontradas no setor como um todo.

“Ao longo dos anos, percebemos que o grande gargalo das campanhas de incentivo no varejo encontrava-se na ausência de atenção dos vendedores. Muitas vezes eles eram premiados por campanhas de incentivo que eles nem sabiam que existiam. Por reunir todas as campanhas, os profissionais podem acompanhar a evolução dos seus KPIs de vendas e quando atingem a meta podem escolher o prêmio a ser resgatado diretamente em sua carteira digital”, diz.

Para ele, pelo lado do fornecedor da campanha, esse movimento de maior atenção e engajamento faz com que a comercialização de seus produtos seja alavancada, além de complementar os esforços dos promotores de vendas nos PDVs. Já para as redes varejistas, a vantagem financeira está em trazer mais investimento dos seus fornecedores para incentivar as vendas. Isso se dá pois o orçamento de marketing das empresas é um só e o varejista que oferece melhor ROI deste investimento acaba recebendo mais da indústria.

O CEO aponta ainda que o principal motivo para um varejista utilizar a Incentive.me é o fato de adicionar uma importante camada de governança em um assunto que por natureza é controverso. Isto é: a plataforma garante que nenhum fornecedor ou mesmo nenhum gerente interno realize ações em formatos não aprovados pelo jurídico da empresa, além de eliminar erros de pagamentos decorrentes de processos manuais e a entrega de recompensas ineficazes.

“Cada novo varejista que a Incentive.me ajuda a organizar a governança, adicionamos valor para toda a rede de fornecedores que tem verba para incentivar vendedores a venderem mais no PDV. Nos diferenciamos em relação aos demais players concorrentes por promover um espaço que concilie os diferentes interesses entre colaboradores, varejistas e indústrias”, afirma Moreira.

Com passagens por empresas multinacionais, que utilizam o conceito tradicional de “campanhas de incentivo”, Jansen comenta que o setor varejista sempre conviveu com a falta de engajamento no decorrer das ações — seja pela falta de clareza nas premiações concedidas ou até mesmo pela ausência de informações detalhadas.

“A Incentive.me trabalha diretamente para motivar os vendedores a participarem de inúmeras campanhas ao mesmo tempo. Isso é possível porque disponibilizamos novas ações de incentivo a todo momento, dando a eles autonomia e possibilidade de converter seu bom desempenho em premiações atraentes”, diz.

Histórico da Incentive.me

Presente no mercado desde 2017, a Incentive.me mudou sua forma de pensar em campanhas de incentivo de vendas após a sua participação em programas de aceleração. O primeiro deles foi o programa de aceleração da Visa realizado no Vale do Silício em 2018. Sua presença transformou o mindset da marca, abrindo portas para parcerias estratégicas com grandes companhias, como a Ricardo Eletro, na qual foi desenvolvido o aplicativo “Ricardo Eletro Premia”, um programa de incentivo exclusivo para funcionários da rede varejista.

Ainda em 2018, a Incentive.me foi uma das primeiras startups apoiadas pelo programa brasileiro Finep Startup, da Finep/MCTI. Com o aporte de R$ 1,135 milhão, a empresa alavancou seus projetos e colheu frutos nos anos seguintes, com a participação em novos programas de aceleração da Oxigênio (Porto Seguro) e da Alper, uma das maiores corretoras de seguros do país. Em 2020 e 2021, a marca foi ainda condecorada no Top cem do Open Startups, sendo considerada uma das empresas mais atraentes no setor varejista.

Dando prosseguimento ao seu crescimento, a companhia participou de mais um programa de aceleração em 2021 — desta vez da Endeavor, empresa de inovação que já beneficiou mais de três mil startups no Brasil ao longo de duas décadas. Ainda neste ano, a empresa dobrou sua equipe de colaboradores, passando a contar com cerca de 40 funcionários em sua operação. Além disso, a Distrito, maior plataforma independente de inovação aberta da América Latina, acabou de eleger a Incentive.me como “Aposta para 2022”, pelo seu destacado modelo de negócio, impacto potencial no mercado e crescimento apresentado.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também