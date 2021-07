Com Memed, SulAmérica atende mais de 320 mil pacientes totalmente online

A SulAmérica e a Docway, plataforma de telemedicina e pronto-atendimento digital, já atenderam mais de 320.000 pacientes totalmente online nos últimos 12 meses, segundo um estudo realizado pelas duas empresas. Foram mais de 135.000 avaliações médicas. Uma parceria com a Memed também permitiu que 100% das prescrições fossem por telemedicina, assim como atestados médicos, pedidos de exame e relatórios médicos com certificação digital.

A parceria teve início logo após a regulamentação da telemedicina no Brasil, em caráter excepcional, em março de 2020. Segundo Alexandre Putini, diretor de inovação e transformação digital e Advanced Analytics da SulAmérica, os benefícios da integração entre as plataformas, além do aumento expressivo do número de atendimentos e, consequentemente, de prescrições, foram a integração dos sistemas utilizados pela operadora que apontou diversos outros resultados.

“O paciente é atendido na hora ou em seu melhor momento, sem necessidade de se deslocar até um pronto-socorro, quando não houver urgência e sem o risco de exposição e contaminação, especialmente neste momento de pandemia, recebendo, em questão de minutos, a receita em seu aparelho celular.”

Segundo Fábio Tiepolo, CEO da Docway, o impacto do pronto-atendimento digital é expressivo. “Atualmente, cerca de 91% de nossos pacientes solucionam seus problemas de saúde na teleconsulta. Em alguns períodos, essa porcentagem pode chegar a 95%."

O retorno dos beneficiários em relação à plataforma é ainda mais positivo quando observado o crescimento da nota do Net Promoter Score (NPS). De 2019 a 2020, o NPS das consultas via telemedicina dos plantonistas e médicos ainda em modelo presencial, era de 85. De agosto de 2020 até final de abril de 2021, subiu para 87.

Segundo Putini, ambos os períodos contam com zona de excelência, mas foi possível melhorar as avaliações, apesar do desafio com a oferta de um serviço novo.

