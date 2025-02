Com IA, mercado vive revolução das metodologias ágeis

Por Fernando Ostanelli, diretor executivo da CI&T na América Latina

A transformação das metodologias ágeis com o uso de inteligência artificial (IA) ganha cada vez mais espaço, mas é importante destacar o que são e quais os benefícios dessas práticas. Surgidas como uma resposta à rigidez das fórmulas tradicionais, elas são fundamentadas em ciclos iterativos, entregas incrementais e forte colaboração entre as equipes. Seu principal objetivo é aumentar a adaptabilidade ao lidar com mudanças e focar na entrega contínua de valor ao cliente.

A evolução das metodologias ágeis

Essas práticas, comumente associadas aos Scrum e Kanban, promoveram ganhos significativos, como maior eficiência, melhoria na comunicação entre os times e rapidez na identificação e correção de problemas. Com o advento da inteligência artificial, elas passaram por uma grande evolução. Agora, frameworks ágeis não apenas mantêm seus princípios essenciais, mas também são potencializados pela integração humano-IA, redefinindo a agilidade e ampliando os limites de produtividade e inovação.

Se antes o foco do trabalho ágil estava em processos claros e interativos, agora a tecnologia atua como uma catalisadora para acelerar e otimizar cada etapa do ciclo de desenvolvimento. Segundo o relatório 2024 DORA Accelerate State of DevOps do Google, 75% dos profissionais de desenvolvimento relataram aumento na produtividade ao integrar inteligência artificial em suas práticas .

IA no planejamento e automação de processos

Essa nova forma de trabalho redefine as operações das equipes e reimagina o próprio conceito de agilidade. A inteligência artificial, ao permitir análise em tempo real de dados e automação de tarefas repetitivas, torna os ciclos mais rápidos e precisos. Com isso, os métodos ágeis impulsionados pela tecnologia geram economias significativas no desenvolvimento de soluções digitais , permitindo que os times entreguem mais valor com o mesmo volume de investimento.

O impacto da inteligência artificial no planejamento é um dos avanços mais notáveis. Modelos preditivos baseados em aprendizado de máquina utilizam dados históricos para fornecer estimativas mais precisas de tempo e custo, eliminando boa parte da subjetividade e dos erros tradicionais. Além disso, a automação de tarefas operacionais, como a atualização de backlogs e relatórios de progresso, libera as equipes para se concentrarem em atividades mais estratégicas e criativas. A IA também oferece insights em tempo real, possibilitando ajustes rápidos e inteligentes nas prioridades de desenvolvimento, sempre em sintonia com as necessidades do cliente e as demandas de mercado.

Desafios da adoção da IA no ágil

No entanto, a revolução ágil empoderada por inteligência artificial não vem sem desafios. A integração dessas tecnologias exige mais do que infraestrutura robusta; requer um mindset ágil ampliado, onde a IA não substitui, mas complementa as habilidades humanas. O equilíbrio entre automação e criatividade, essencial para manter a inovação, é uma linha tênue que as organizações precisam aprender a navegar.

Além da rapidez e da precisão, há outros ganhos importantes para moldar o futuro. A eficiência é um benefício claro e a inteligência artificial também torna o trabalho mais satisfatório para os desenvolvedores. Uma pesquisa da McKinsey revelou que profissionais que utilizam ferramentas de IA generativa relatam maior satisfação e atingem mais frequentemente o estado de flow — aquele momento de imersão total em uma tarefa. Isso acontece porque a inteligência artificial automatiza atividades operacionais, liberando tempo para tarefas mais criativas e desafiadoras.

Impacto na maturidade técnica das equipes

Outro benefício significativo é o aumento de maturidade técnica para praticamente todos os papéis no time. Agentes de inteligência artificial programados com as melhores práticas oferecem maior excelência para seu uso. "Por exemplo, uma ferramenta que auxilia na escrita de histórias já embute padrões de alta qualidade e orientações desenvolvidas pelos melhores profissionais." Esse tipo de inteligência embarcada nivela o desempenho dos times por cima, garantindo que até profissionais menos experientes alcancem resultados robustos.

Com a reinvenção do ágil para a era da inteligência artificial, garantimos que nossos clientes experimentem um desenvolvimento mais rápido, inteligente e escalável — um futuro em que potencial humano e IA se unem para transformar desafios em oportunidades.

