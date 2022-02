Com estas 5 dicas sua empresa pode conquistar o selo Great Place to Work

Um bom ambiente de trabalho é vital para qualquer organização. Existem diversos fatores positivos que estimulam a satisfação dos colaboradores e que impactam os melhores resultados para a empresa como um todo. Entretanto, manter a saúde do clima organizacional é um grande desafio para os gestores que buscam diariamente soluções cada vez mais inovadoras e eficazes para que o funcionário tenha orgulho de pertencer.

De acordo com os dados da Zoro, fornecedora de equipamentos comerciais e industriais, mais de 72% dos profissionais veem os benefícios corporativos como um incentivo para continuar satisfeitos com seu trabalho.

“As organizações precisam compreender que oferecer bons benefícios aos colaboradores é um investimento e não um gasto. Nosso sucesso está diretamente relacionado com a satisfação de nossos ativos mais valiosos — os colaboradores”, afirma Leandro Campos, CEO da Nvoip.

Com apenas três anos de funcionamento, a startup conquistou o selo do Great Place to Work (GPTW) pela excelência no clima organizacional. Com isso, o executivo listou para a Bússola cinco dicas simples e fundamentais para conquistar o selo:

Seja inovador: atualmente, é necessário que as empresas se apropriem de ferramentas e tecnologias que possam garantir otimização das atividades voltadas para o setor, e até mesmo como facilitador para as atividades dos colaboradores. Investir em tecnologia melhora o trabalho da equipe, reduz erros, otimiza o tempo do funcionário e faz com que ele foque em atividades menos operacionais. Seja transparente e confie no colaborador: ser transparente com o colaborador é pré-requisito para o bom funcionamento de qualquer organização. O diálogo com transparência entre gestor e o time no processo de decisões gera confiança entre ambas as partes e impacta positivamente na imagem do negócio. Além disso, ouvir a equipe com humildade e confiar nas habilidades da equipe é essencial para um clima harmonioso. Esteja sempre alinhado aos seus valores: a organização precisa estar alinhada e transmitir seus valores aos colaboradores. Os bons resultados são impactados por profissionais que acreditam no propósito da empresa que atuam. Quando os valores são expostos de forma explícita, o colaborador sabe exatamente se ele se encaixa à cultura da empresa e ficará porque quer. Ofereça desafios e oportunidades: implementar ações que incentivem o crescimento profissional como planos de carreira, incentivo a educação, treinamentos e palestras são primordiais para ter profissionais qualificados e motivados. Contrate caráter, treine habilidades: o caráter é fundamental no processo de desenvolvimento humano, e para este não existe treinamento. Vale muito mais uma pessoa com caráter e que você tenha de treinar muito ela do que alguém extremamente habilidoso sem caráter.

