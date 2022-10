Com boom econômico contínuo, Montreal busca profissionais qualificados

Brasileiros interessados ​​em imigrar para Québec e Grande Montreal, no Canadá, podem se candidatar para conhecer seus futuros empregadores como parte das atividades de recrutamento realizadas pela agência de desenvolvimento econômico Montreal International, em colaboração com o governo de Québec.

Empresas da Grande Montreal procuram profissionais internacionais para atender às crescentes necessidades de mão de obra. Os Journées Québec Tech estão com mais de uma centena de ofertas de emprego em uma ação de recrutamento com mais de 30 empresas participantes e especializadas em tecnologia da informação (TI). Os interessados ​​têm até 16 de outubro para se inscrever. Os empregadores entrarão em contato com candidatos selecionados para uma entrevista virtual. A experiência exigida e os salários variam de acordo com o cargo.

Se somadas todas as oportunidades disponíveis no site Talentmontreal.com, os candidatos inscritos na plataforma terão acesso a cerca de 350 ofertas de emprego. Os interessados devem possuir formação em determinados setores-chave, como tecnologia da informação, engenharia e educação (da pré-escola ao nível médio). Há postos de trabalho ainda para enfermeiros e auxiliares de enfermagem. Um conhecimento mínimo de inglês e francês é essencial para o exercício das funções, principalmente para as vagas relacionadas às áreas da saúde e educação.

Esta é uma oportunidade única para profissionais que desejam seguir carreira na Grande Montreal, em um contexto econômico altamente favorável, como afirma Thaís Queiroz, que mora em Montreal desde 2013 e hoje é responsável pela comunicação e marketing digital da Montreal International. De origem brasileira, Thais agora contribui para tornar a metrópole de Québec um centro que reúne talentos internacionais interessados ​​em se expatriar e começar uma nova vida.

“Cheguei a Montreal em pleno inverno de 2013. Formada em jornalismo, consegui ascender no mercado de trabalho, mantendo-me fiel aos princípios que me motivam, como a inclusão e a promoção da diversidade. A Grande Montreal vem experimentando um sustentável crescimento econômico e oferece condições de trabalho propícias ao desenvolvimento profissional com oportunidades para todos“, afirma

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Leia também: