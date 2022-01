Com 17 empresas de ponta a ponta no setor, Viveo comemora um ano

A Viveo (VVEO3), um ecossistema de produtos e serviços que conecta soluções de saúde, e que atua desde a fabricação e distribuição de materiais e medicamentos, até gestão de clientes em todo o Brasil, completa um ano de nova marca e chega em 2022 como um dos maiores conglomerados da saúde do país.

A companhia nasceu a partir da decisão de expansão do negócio fundamental da Mafra Hospitalar, empresa de distribuição de materiais médico-hospitalares e medicamentos para hospitais, fundada em 1996, com o objetivo de unificar as empresas do grupo, capaz de atender o propósito que é de “Cuidar de Cada Vida”.

A marca reúne hoje mais de 17 empresas, com atuação de ponta a ponta no setor, com a estratégia de ser “one-stop-shop” para seus clientes. A companhia havia identificado inúmeros desafios na gestão de saúde e decidiu atuar para simplificar toda a complexidade dessa cadeia.

O primeiro ano da nova marca foi consolidado por grandes marcos e um crescimento de mais de 47% da receita líquida ajustada e com o Ebitda ajustado de 49%. Em agosto, a Viveo concluiu seu IPO e captou aproximadamente R$ 2 bilhões com a oferta, o que acelerou ainda mais a estratégia de crescimento via M&As. Somente em 2021 foram concluídas sete novas aquisições.

A companhia também estruturou e começou a executar um plano estratégico com foco em ESG com quatro pilares de atuação: Gestão Íntegra, Desenvolvimento Humano, Ecoeficiência e Soluções para Sustentabilidade. Ao todo, serão investidos mais de R$ 65 milhões em ações de sustentabilidade.

Além disso, 2021 foi um ano de reinvenção para a Viveo. Com o agravamento da pandemia, a empresa importou por conta própria anestésicos essenciais para o tratamento contra a covid-19 e investiu na fabricação local de máscaras cirúrgicas, conseguindo abastecer hospitais e parceiros em um dos momentos mais difíceis da saúde brasileira. Em tecnologia, inovou se tornando pioneira ao apresentar a Mel, a primeira assistente virtual do setor da saúde para facilitar e agilizar os mais diversos processos.

Para 2022, a empresa continua olhando para o futuro e em novas oportunidades. Um exemplo disso, é a recente aquisição da empresa e que aguarda aprovação do CADE, Azimute Med anunciada no último dia 20, com foco no programa de suporte ao paciente, contribuindo para o ecossistema ao lado de outras companhias do grupo, como Far.me e Cirúrgica Mafra.

“Estamos presentes de forma integrada em toda a cadeia, com atuação estratégica de ponta a ponta, da distribuição ao consumidor final, com produtos e serviços”, afirma Leonardo Byrro, CEO da Viveo.

Segundo o CEO, esse é só o início da atuação para levar aos clientes mais soluções em produtos e serviços, fazendo com que os hospitais, clínicas, laboratórios e outros canais possam melhorar o acesso à saúde de qualidade e cuidar do que realmente importa: os pacientes.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube