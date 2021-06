Collab de quebrada: Estrela Lojas e 1daSul fomentam a moda periférica

Por Bússola

Com o objetivo de dar ainda mais voz à moda da periferia, no próximo dia 5 de junho, a Estrela – rede de varejo com 24 lojas espalhadas por São Paulo – lança uma collab com a marca 1daSul – grife do Capão Redondo criada por Reginaldo Ferreira da Silva, o Ferréz, autor de livros como “Capão Pecado”.

A 1daSul, que antes vendia por meio da sua loja física e pelo seu e-commerce, agora passa a ter seus produtos disponíveis em todos os estabelecimentos da Estrela, inclusive sua loja virtual. Presente principalmente em "quebradas" da Zona Sul de São Paulo, a Estrela Lojas tem como meta fomentar a moda e a cultura periférica.

Segundo Augusto Borin, diretor comercial da Estrela, a loja sonhava em criar uma marca social que pudesse ajudar diretamente as regiões em que atua. “Nossa ideia era empoderar ainda mais a quebrada paulistana por meio da moda e, desta forma, decidimos nos juntar à 1DaSul, que além de ter looks incríveis expressa cultura, literatura e muita atitude, algo que queremos levar aos nossos clientes”, diz Borin.

Com a parceria, 3% do valor das vendas dos looks da 1daSul, na Estrela, serão revertidos para causas sociais.

Lançamento

Para lançar a collab, a Estrela contou com a ajuda de Ferréz, que gravou um vídeo contando a história da marca. Além disso, quem estrela a campanha são os meninos do NGKS – grupo que levou o "passinho dos malokas” do Capão Redondo para todo Brasil.

“Quando fazemos uma campanha para a Estrela, buscamos modelos e fotógrafos que sejam da periferia, que tenham essa identificação e com o lançamento da collab com 1daSul não poderia ser diferente. Tivemos um dia intenso de gravações no Capão Redondo e estamos muito felizes e ansiosos para o lançamento”, comemora o diretor.

A campanha será lançada em uma live shop, no instagram da Estrela, em 5 de junho às 16h, com a participação do DJ Presley e do NGKS.

