Coleta de dados é ou não prejudicial para a população? Eis a questão

Nossa curadoria da semana vai falar sobre um tema importante e que esteve nos principais debates da internet nos últimos dias: dados e coleta de informações pessoais. A sanção da LGPD, a briga entre Trump e China para banir o acesso às plataformas chinesas no território norte-americano e o documentário bombástico que expõe os segredos mais escondidos das redes sociais são os principais temas da nossa newsletter da semana.

Vamos começar falando sobre a notícia que todos estavam ansiosamente esperando. Na última sexta-feira, 18, a LGPD foi finalmente sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e já está em vigor. Mas o que muda de fato? A principal alteração é que, a partir de agora, os usuários poderão ter mais controle sobre quem possui seus dados pessoais e o que será feito com eles.

As empresas precisarão adotar práticas mais transparentes ou serão multadas. A grande discussão é sobre a lei ter sido sancionada sem que a fiscalização já esteja preparada e operante. Ainda falta ser criada a ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados). Além disso, as multas começarão a ser aplicadas apenas em agosto de 2021. Seguimos de olhos nas próximas atualizações.

Outro assunto polêmico e que também teve um fim foi a guerra entre Donald Trump e as plataformas chinesas TikTok e We Chat. Depois de idas e vindas, tentativas de compra por empresas americanas (Microsoft e Oracle) e negociações, ambas foram banidas de todas as lojas de aplicativos utilizadas nos Estados Unidos.

A própria CEO do TikTok fez um apelo ao Facebook e ao Instagram pedindo ajuda para que se manifestem publicamente contra a decisão, alegando que ela é ruim para a internet como um todo. Trump alega que a decisão protege os cidadãos americanos de terem seus dados roubados, mas o que mais pode estar por trás desse banimento?

Essa é uma pergunta que está longe de ser respondida e gerou ainda mais questionamentos após um recente documentário trazer à tona a realidade por trás das grandes plataformas de redes sociais. Lançado pela Netflix, The Social Dilemma (ou o Dilema das Redes, em português) levanta o alerta, por meio de depoimentos de ex-CEOs e ex-diretores do Facebook, Twitter, e Pinterest e de outros especialistas, sobre o verdadeiro modelo de negócios das mídias sociais.

“Se não tem produto, você é o produto” é a frase que fica martelando na nossa mente e que nos faz questionar os impactos que as redes sociais podem causar na sociedade como um todo, tanto no controle de comportamentos e interesses, mas também na coleta de dados, saúde mental, etc. O debate não é novo, mas é profundo. Por isso, selecionamos um review completo do The New York Times para você se inteirar mais sobre o tema.

E já que estamos falando de comportamento e redes sociais, vamos tratar de uma novidade que reflete bastante o processo de tomada de decisões das redes sociais baseadas em nossos dados. Seguindo a onda dos vídeos curtos, o Youtube anunciou o lançamento do Shorts, um novo formato de vídeo similar ao TikTok e ao Reels, do Instagram. A nova ferramenta está ainda em teste na Índia e não tem data para chegar ao Brasil.

Lei Geral de Proteção de Dados entre em vigor >> https://exame.com/tecnologia/lei-de-protecao-de-dados-e-sancionada-e-comeca-a-valer-hoje-o-que-muda/ TikTok e We Chat são banidos nos Estados Unidos >> https://exame.com/tecnologia/tiktok-e-wechat-serao-banidos-nos-estados-unidos-a-partir-de-domingo/ CEO do Tik Tok pede apoio ao Instagram e ao Facebook após banimento nos EUA >> https://www.b9.com.br/132167/ceo-do-tiktok-pede-apoio-de-instagram-e-facebook-apos-banimento-nos-eua/ The Social Dilemma review (em inglês) >> https://www.nytimes.com/2020/09/09/movies/the-social-dilemma-review.html Youtube lança shorts como rival do TikTok >> https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/09/14/youtube-lanca-shorts-como-novo-rival-do-tiktok.ghtml

*Sócios-diretores da FSB Comunicação