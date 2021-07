Clube ZAP+, da OLX, escolhe MM12 para desenvolver plataforma de loyalty

O Clube ZAP+, plataforma adquirida pela OLX Brasil em 2020, escolheu a MM12, agência especializada em programas de incentivo para desenvolver sua plataforma de loyalty. A MM12 já criou ecossistemas de relacionamento para empresas como Shell, Sky, Essilor e a própria OLX Brasil.

“Não acreditamos em soluções de prateleira, empresas e consumidores são organismos vivos e possuem diferentes necessidades. Para que o programa seja realmente relevante, é fundamental entendermos as reais dores dos clientes para desenvolvermos plataformas financeiramente eficientes”, declara Miguel Goes, sócio e responsável pela área de Criação da MM12.

De arquitetura e design simples e intuitivos, o Clube ZAP+ possibilita aos clientes obtenção de mais valor em seus planos de anúncios. Através do resgate de produtos do próprio ZAP+, os usuários podem acessar os ambientes de educação voltados ao setor imobiliário, a plataforma do Conecta Academy.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também