Cielo-Abrasce aponta que Dia das Crianças impulsionou vendas em 25,9%

As vendas no Dia das Crianças cresceram 25,9% nos shopping centers de todo o Brasil no período de 6 a 12 de outubro de 2021, em comparação com o mesmo período de 2020, de acordo com o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), divulgado pela Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers). O resultado superou a expectativa inicial do setor, que previa um aumento de 18%. No período, o comércio nos shoppings movimentou R$ 3,9 bilhões, já descontada a inflação. Em relação ao período equivalente de 2019, a queda é de 14%.

O aumento não se limitou ao volume de vendas, já que o setor contabilizou um incremento no ticket médio, que atingiu R$ 214 neste ano, superando em 13,8% os R$ 188 do ano passado e acima da expectativa de R$ 200 para a data comemorativa.

O avanço da vacinação contra a covid-19 no Brasil aliado à segurança sanitária dos shoppings têm sido fundamentais para a recuperação das vendas do setor.

“Neste ano, os consumidores foram seguros às compras e aos poucos retomam o hábito de frequentar shopping centers, com cada vez mais pessoas vacinadas, o que garante maior tranquilidade e confiança a todos”, afirma Glauco Humai, presidente da Abrasce.

Do lado de fora

No varejo de rua, o valor médio gasto em compras foi de R$ 124,00, uma queda de 0,8% frente aos R$ 125 registrados em 2019. Por fim, ao comparar o ticket médio das lojas de shoppings com as lojas de rua, a diferença foi de 72,6% em 2021.

