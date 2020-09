China diz ter apoio da OMS para uso da vacina

Autoridades chinesas informaram hoje que a OMS apoia o uso emergencial de vacinas mesmo com testes clínicos ainda em curso. A China lançou o programa experimental em julho e afirma manter contatos próximos com a entidade. A OMS não se pronunciou oficialmente.

Por dentro do Sinovac: como é a fábrica em Pequim e quais as rotinas dos cientistas.

Mortes por Covid-19 podem dobrar antes de vacinação em massa, OMS faz o alerta.

Segundo o monitoramento das redes sociais do FSB Inteligência, mais de 108 mil citações foram feitas hoje em relação à pandemia. O painel dinâmico completo das citações e tendências você confere aqui.

Já o Instituto FSB Pesquisa elabora diariamente o gráfico abaixo para acompanhar a evolução das mortes por Covid-19 em todo o país.*

Média móvel 25/09/2020 Média móvel 25/09/2020

O boletim Bússola Covid-19 traz hoje um artigo com análise da curva de casos e mortes por coronavírus na cidade de São Paulo, onde a taxa da doença tem desacelerado; e outro artigo trata da tentativa de promoção em massa na AGU. Confira a íntegra do boletim aqui.

As principais notícias do dia seguem a seguir.

Economia

Trabalho – Após bater recorde, desemprego

Funcionalismo – 6 mil contracheques

Conjuntura 1 – Riscos regulatórios e operacionais

Conjuntura 2 – Encargos sobre salários

Funcionalismo – Executivo federal

Infraestrutura – Governo quer licitar cinco blocos de aeroportos regionais

Reforma tributária – Proposta

Poder e Política

Saúde e Ciência

Sustentável

Emissões – Como anda a proteção internacional do clima

Como anda a Queimadas – PF aponta que fogo

Internacional

Corporativo

Varejo e Consumo

Bem-estar (em casa)

Tempos de pandemia… – Mulheres

– Burnout do home office – Microsoft Teams

*O gráfico acompanha a curva de óbitos em cada Unidade da Federação a partir do dia em que a média móvel de 7 dias (somadas as mortes dos últimos 7 dias e divididas por 7) da respectiva região que chega pela primeira vez a 3 óbitos. O objetivo é comparar as curvas de óbitos com base no mesmo período de evolução da doença em cada UF.