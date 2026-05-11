Opinião: para ser sustentável, moda brasileira precisa de criatividade

Por Suelen Joner*

A moda brasileira carrega algo que não se constrói da noite para o dia: uma cadeia produtiva viva, diversa e enraizada em territórios com identidade própria.

Essa estrutura é capaz de unir criatividade, técnica e responsabilidade de um jeito muito singular. É uma indústria que se forma no encontro entre o local e o global.

No espaço entre tradição e inovação, escala e identidade, reside a sua força — o que nos posiciona de maneira única em um mercado global que busca cada vez mais autenticidade.

O impacto das conexões na moda brasileira

Mais do que um setor, a moda é feita de conexões. Cada escolha, seja ela visível ou não, reverbera ao longo de toda a cadeia, desenhando um percurso estratégico.

Esse caminho vai da origem das matérias-primas até o momento em que você escolhe, compra e leva uma peça para sua casa, abrindo espaço para o pós-consumo.

Ao mesmo tempo em que traduz comportamento e cultura, ela também revela as contradições e os desafios de um modelo de produção complexo, fragmentado e interdependente.

Sustentabilidade como estratégia central de negócio

Nesse contexto, cresce a percepção de que não é mais possível dissociar desempenho de impacto, nem resultado de responsabilidade socioambiental.

O mercado agora reconhece que o potencial de um negócio está diretamente ligado à sua capacidade de gerar um impacto positivo real em toda a sua estrutura.

Esse olhar tem provocado uma mudança silenciosa, mas estrutural: o que antes era tratado como agenda complementar passa a ocupar o centro das decisões corporativas.

A sustentabilidade deixa de ser um recorte específico para se tornar uma lente através da qual a organização é pensada, conduzida e vivida diariamente.

Resiliência e valor na cadeia produtiva

Ao fazermos isso, também ampliamos o próprio conceito de valor das nossas empresas, que passam a incorporar mais eficiência, escala e, acima de tudo, resiliência.

A transparência e a capacidade de adaptação transformam a dinâmica do setor, fazendo do risco uma oportunidade para novos modelos de atuação no mercado.

Ao mesmo tempo, esse movimento nos revela um ponto fundamental: em uma indústria tão conectada, não há progresso consistente quando ele acontece de maneira isolada.

Avanços reais só se consolidam quando todos os elos da cadeia produtiva compartilham a mesma linguagem de responsabilidade e o mesmo compromisso.

O poder do ecossistema e a transformação coletiva

É a partir dessa lógica coletiva que a transformação de verdade se concretiza, visando um futuro mais limpo, justo, ético e totalmente transparente.

Fornecedores, parceiros, associações, consumidores e lideranças empresariais decidem, juntos, elevar o nível de exigência para o padrão de hoje ser mais alto que o de ontem.

Nesse cenário, a sustentabilidade deixa de ser o diferencial de quem pode e passa a ser a identidade de quem quer continuar existindo e sendo relevante.

É nesse ponto que o conceito de ecossistema se torna central. Na biologia, nenhum organismo sobrevive isoladamente; sua existência depende das relações que tece.

O futuro da moda brasileira no mercado global

Na moda, a lógica é a mesma. Marcas dependem de uma estrutura robusta e de instituições que orientam e regulam o setor de forma contínua.

Varejistas ajudam a definir padrões e atendem consumidores cada vez mais conscientes. Quando essas conexões se fortalecem, o impacto se distribui e se amplifica.

Com o objetivo de fortalecer a moda brasileira, precisamos focar naquilo que genuinamente nos diferencia: nossa criatividade irreverente e autenticidade cultural.

Devemos valorizar a riqueza incomparável da nossa biodiversidade e, sobretudo, nossa responsabilidade com as pessoas e com o meio ambiente, de hoje e do amanhã.

*Suelen Joner é Head de Sustentabilidade do Azzas 2154.