A disputa global pelo domínio da inteligência artificial deixou os laboratórios acadêmicos para se consolidar como o principal vetor de reorganização econômica e geopolítica desta década. Ao colocar a criação de uma inteligência artificial nacional e a atração de data centers no centro de seu discurso de vitória, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva elevou a soberania tecnológica ao patamar de prioridade de Estado.

A tese subjacente: sem capacidade computacional própria e domínio algorítmico, o Brasil arrisca transformar-se em mero importador passivo de sistemas desenvolvidos no exterior, comprometendo tanto a governança de dados estratégicos quanto a proteção do interesse público.

O que é preciso para uma IA brasileira e soberana?

A construção dessa autonomia não se resolve na camada superficial de tradução de ferramentas estrangeiras. Uma IA genuinamente soberana exige arquitetura desenhada para compreender as nuances do português, a complexidade cultural e tributária do país, o arcabouço legislativo vigente e a dinâmica operacional de instituições públicas e privadas.



No front operacional, essa agenda encontrou sua principal materialização na parceria firmada entre o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) e a MeetKai Brasil. Estruturado sob o regime concorrencial da Lei das Estatais (Lei nº 13.303/2016), o projeto foi desenhado para equipar a administração pública com modelos avançados de linguagem, garantindo transferência efetiva de know-how e custódia de dados em território nacional. A modelagem financeira resolve um dos principais nós da agenda tecnológica: o capital é 100% privado e não gera passivos para o Estado.



A tecnologia em questão já existe e estava em estágio de implementação, com cronograma adiantado e entregas contratuais consolidadas. Segundo a governança, foram executadas as melhores práticas e diretrizes da Corte de Contas: realizou chamamento público aberto, submeteu a decisão a um comitê técnico sênior, conferiu transparência a cada etapa e procedeu à análise e rejeição fundamentada de todas as alegações prévias levantadas. Entre os marcos formais executados, destaca-se a cessão do código-fonte em português já lavrada por escritura pública.

O risco do consequencialismo: o tempo da tecnologia versus o tempo do controle

A discussão atual deixou de ser conceitual e passou a ser estritamente sobre o impacto econômico e estratégico de frear um ativo que já opera no mundo real. O procedimento passou a ser objeto de acompanhamento junto ao Tribunal de Contas da União (TCU). A fiscalização de contas é pilar inegociável da estabilidade institucional. Junto a ela, mostra-se também necessária uma gestão pública moderna que possa calibrar com rigor técnico os reflexos de paralisações cautelares sobre investimentos em curso.

Na indústria de ponta, o tempo corre em outra velocidade. Colocar um projeto em estágio avançado em compasso de espera produz efeitos práticos rigorosamente equivalentes aos de um cancelamento definitivo. Interrupções abruptas desmobilizam quadros técnicos de altíssima qualificação, geram quebra de tração financeira do parceiro privado e submetem a tecnologia ao risco imediato de obsolescência acelerada perante um mercado global que se renova a cada trimestre.

Interromper iniciativas em execução pode postergar a formação de competências críticas e o desenvolvimento de capital intelectual.

Para evitar assimetrias dessa magnitude, a legislação nacional incorporou a Lei da Segurança Jurídica (LINDB), exigindo que o controle avalie o consequencialismo prático de suas decisões e guarde a devida deferência às escolhas técnicas tomadas por empresas públicas em regime de mercado.