Ela transforma fundadores em influenciadores que impulsionam seus negócios

Beatriz Bigarello, fundadora da Rio7 (Rio7/Divulgação)
Repórter Bússola
Publicado em 2 de outubro de 2026 às 08h00.
A estratégia de Founder-led Growth ganhou força em 2026 ao usar a voz e a imagem de fundadores para gerar receita e aproximar marcas do público, segundo Beatriz Bigarello, fundadora da agência de conteúdo, branding e consultoria RiO7. A abordagem transforma empreendedores em influenciadores por meio de conteúdo baseado em personalidade, entretenimento e conhecimento técnico.
Quem já comprou os doces de um colega do trabalho ou pagou R$ 10 para ver a banda de um amigo no colegial entende fácil: quase todas as trocas que fazemos entre nós são baseadas em afinidade. As redes sociais explodiram este conceito.
Assim nasceram os influenciadores e criadores de conteúdo; pessoas admiradas que cultivam afinidade com seu público, mostrando os bastidores de sua vida e rotina. Não à toa o mercado de influência deve chegar aos R$ 480 bilhões no ano que vem.
80% dos brasileiros confiam nos influenciadores e não compram apenas produtos, mas também ideias e valores. É aí que entra a estratégia do Founder-led Growth, ou “crescimento liderado pelo fundador”.
“A estratégia existe há bastante tempo, mas tomou força em 2026 com cases como da G4 Educação. Ela consiste em utilizar a voz e a imagem do fundador para gerar receita para um negócio”, explica Beatriz Bigarello, fundadora da agência RiO7.
Com clientes como SESI, SENAI e Aprosoja, a empresa especialista em Founder-led Growth presta serviços de conteúdo, branding e consultoria. Ex-repórter do SBT, Record e Canal Rural, Beatriz fundou a agência a partir do seu conhecimento aprofundado em comunicação.
O conceito é, sobretudo, um mecanismo de conexão imediata entre público-alvo e marca utilizando os fatores personalidade e entretenimento. Hoje, as redes sociais tomaram conta da publicidade, mas 51% dos brasileiros não as utilizam para saber o que comprar, mas sim para se divertir.
“E a publicidade institucional, mais comum, é muito chata. As pessoas querem se entreter. Por isso, ficar ‘só na venda’ não funciona”, explica Beatriz. Para entender, pense em artistas e artesãos que criam conteúdo como influenciadores. O que o Founder-led Growth faz é emular o efeito de confiança e preferência que esses casos despertam.
E os resultados, segundo Beatriz, podem ser surpreendentes. ”O maior exemplo disso, hoje em dia, é o João Adibe da Cimed, ele faz isso perfeitamente. É um exemplo claro de Founder-led Growth numa marca grande. No fim, é preciso ser uma propaganda sem cara de propaganda".
Em análise de cases feita pela Rio7, Beatriz observa como a virada de Adibe, da comunicação estritamente B2B para a comunicação com o público final, foi grande parte dos fatores que fizeram a empresa subir o faturamento em 22% entre 2023 e 2024, chegando aos R$ 3,6 bilhões.
Ela conta que tudo começa com perguntas, identificando o objetivo final do fundador para sua empresa. “Eu faço várias entrevistas para conseguir extrair o material humano daquela pessoa”. A partir daí, a Rio7 trabalha com alguns arquétipos para criação de conteúdo. São eles:
“Mas primeiro ele precisa querer; ele precisa topar. Depois, começamos um treinamento com aulas de oratória, preparação psicológica e método para gravação de vídeos. Se é uma pessoa que gosta de improvisar, deixamos assim. Se não, preparamos um roteiro. É tudo muito personalizado caso a caso. Mas não, ninguém precisa fazer dancinha.”
Dos clientes da Rio7, ela destaca o case do presidente da Aprosoja, que possui um quadro no programa Pânico na Jovem Pan, onde fala de agronegócio.
“A televisão me ensinou que comunicar bem na câmera é uma questão de técnica. E técnica se treina. Qualquer pessoa que domina um assunto pode aprender a falar sobre ele de um jeito que prende, convence e fica na memória.”
Quando ainda trabalhava como repórter para a TV, Beatriz já recebia propostas para fazer a consultoria de comunicação e assessoria de empresas da área que cobria – o agronegócio em especial.
A experiência como jornalista e com esses primeiros clientes a fez perceber o potencial de uma estratégia de branding baseada em vídeo. Durante seu MBA em marketing, branding e growth a tese se consolidou. O nome existe desde 2018, mas a agência tomou forma consistente a partir de 2022.
“O marketing digital nada mais é do que uma pequena variação e adaptação do marketing raiz. Mas muitas coisas se perderam no caminho, como o ‘preço, produto, praça e promoção’. Muita gente começa a fazer marketing para as redes sociais sem pensar nesses fundamentos. Eu os resgato”.
Segundo Beatriz, a estratégia Founder-led Growth está apenas começando. A Rio7 irá investir cada vez mais no conceito, segura da aposta.
“No final das contas, qualquer rede social é uma ferramenta de comunicação. E é isso que prevemos para o futuro: levar essa consciência para o fundador, para ele entender que é uma ferramenta imprescindível de comunicação.
Não é sobre trend, não é sobre dancinha, não é sobre viralizar. É sobre você chegar nas pessoas certas para conseguir fazer vendas relevantes, gerar conversas importantes e criar oportunidades de negócios.”
Founder-led Growth, ou crescimento liderado pelo fundador, é uma estratégia que utiliza a voz e a imagem do empreendedor para gerar receita para um negócio, segundo Beatriz Bigarello, fundadora da RiO7. O objetivo é criar uma conexão entre a marca e o público por meio de personalidade e entretenimento.
O processo começa com entrevistas para identificar os objetivos do fundador e extrair aspectos de sua personalidade, afirma Beatriz Bigarello. Depois, a RiO7 oferece treinamento de oratória, preparação psicológica e métodos personalizados para a gravação de vídeos.
A RiO7 trabalha com quatro arquétipos: Anfitrião, que mostra os bastidores da empresa; Protagonista, que transforma a trajetória profissional em série; Especialista, que traduz conhecimentos técnicos; e Personalidade, que usa humor e estilo próprio.
Sim. Segundo Beatriz Bigarello, João Adibe é um exemplo de Founder-led Growth em uma marca de grande porte por ter aproximado a comunicação da Cimed do consumidor final.
Uma análise de casos da RiO7 aponta a mudança da comunicação B2B para o público final como um dos fatores ligados ao avanço da Cimed. A empresa elevou o faturamento em 22% entre 2023 e 2024, para R$ 3,6 bilhões.
Beatriz Bigarello identificou o potencial de uma estratégia de branding baseada em vídeo após trabalhar como repórter de televisão e prestar consultoria a empresas, especialmente do agronegócio. O conceito foi consolidado durante seu MBA em marketing, branding e growth, e a RiO7 ganhou forma consistente a partir de 2022.