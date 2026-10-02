Ela transforma fundadores em influenciadores que impulsionam seus negócios

RESUMO ＋ A estratégia de Founder-led Growth ganhou força em 2026 ao usar a voz e a imagem de fundadores para gerar receita e aproximar marcas do público, segundo Beatriz Bigarello, fundadora da agência de conteúdo, branding e consultoria RiO7. A abordagem transforma empreendedores em influenciadores por meio de conteúdo baseado em personalidade, entretenimento e conhecimento técnico.

Quem já comprou os doces de um colega do trabalho ou pagou R$ 10 para ver a banda de um amigo no colegial entende fácil: quase todas as trocas que fazemos entre nós são baseadas em afinidade. As redes sociais explodiram este conceito.

Assim nasceram os influenciadores e criadores de conteúdo; pessoas admiradas que cultivam afinidade com seu público, mostrando os bastidores de sua vida e rotina. Não à toa o mercado de influência deve chegar aos R$ 480 bilhões no ano que vem.

80% dos brasileiros confiam nos influenciadores e não compram apenas produtos, mas também ideias e valores. É aí que entra a estratégia do Founder-led Growth, ou “crescimento liderado pelo fundador”.

“A estratégia existe há bastante tempo, mas tomou força em 2026 com cases como da G4 Educação. Ela consiste em utilizar a voz e a imagem do fundador para gerar receita para um negócio”, explica Beatriz Bigarello, fundadora da agência RiO7.

Com clientes como SESI, SENAI e Aprosoja, a empresa especialista em Founder-led Growth presta serviços de conteúdo, branding e consultoria. Ex-repórter do SBT, Record e Canal Rural, Beatriz fundou a agência a partir do seu conhecimento aprofundado em comunicação.

Founder-led Growth é transformar fundadores em influenciadores

O conceito é, sobretudo, um mecanismo de conexão imediata entre público-alvo e marca utilizando os fatores personalidade e entretenimento. Hoje, as redes sociais tomaram conta da publicidade, mas 51% dos brasileiros não as utilizam para saber o que comprar, mas sim para se divertir.

“E a publicidade institucional, mais comum, é muito chata. As pessoas querem se entreter. Por isso, ficar ‘só na venda’ não funciona”, explica Beatriz. Para entender, pense em artistas e artesãos que criam conteúdo como influenciadores. O que o Founder-led Growth faz é emular o efeito de confiança e preferência que esses casos despertam.

E os resultados, segundo Beatriz, podem ser surpreendentes. ”O maior exemplo disso, hoje em dia, é o João Adibe da Cimed, ele faz isso perfeitamente. É um exemplo claro de Founder-led Growth numa marca grande. No fim, é preciso ser uma propaganda sem cara de propaganda".

Em análise de cases feita pela Rio7, Beatriz observa como a virada de Adibe, da comunicação estritamente B2B para a comunicação com o público final, foi grande parte dos fatores que fizeram a empresa subir o faturamento em 22% entre 2023 e 2024, chegando aos R$ 3,6 bilhões.

Mas como transformar um empreendedor em personalidade?

Ela conta que tudo começa com perguntas, identificando o objetivo final do fundador para sua empresa. “Eu faço várias entrevistas para conseguir extrair o material humano daquela pessoa”. A partir daí, a Rio7 trabalha com alguns arquétipos para criação de conteúdo. São eles:

O Anfitrião: abre as portas da empresa: bastidores, visitas, lançamentos, rotina.

O Protagonista: transforma a própria trajetória de empreendedor em série.

O Especialista: traduz um conhecimento técnico em conteúdo que qualquer pessoa entende.

A Personalidade: Usa humor e jeito próprio para ser lembrada.

“Mas primeiro ele precisa querer; ele precisa topar. Depois, começamos um treinamento com aulas de oratória, preparação psicológica e método para gravação de vídeos. Se é uma pessoa que gosta de improvisar, deixamos assim. Se não, preparamos um roteiro. É tudo muito personalizado caso a caso. Mas não, ninguém precisa fazer dancinha.”

Dos clientes da Rio7, ela destaca o case do presidente da Aprosoja, que possui um quadro no programa Pânico na Jovem Pan, onde fala de agronegócio.

Como Beatriz encontrou este mercado?

“A televisão me ensinou que comunicar bem na câmera é uma questão de técnica. E técnica se treina. Qualquer pessoa que domina um assunto pode aprender a falar sobre ele de um jeito que prende, convence e fica na memória.”

Quando ainda trabalhava como repórter para a TV, Beatriz já recebia propostas para fazer a consultoria de comunicação e assessoria de empresas da área que cobria – o agronegócio em especial.

A experiência como jornalista e com esses primeiros clientes a fez perceber o potencial de uma estratégia de branding baseada em vídeo. Durante seu MBA em marketing, branding e growth a tese se consolidou. O nome existe desde 2018, mas a agência tomou forma consistente a partir de 2022.

“O marketing digital nada mais é do que uma pequena variação e adaptação do marketing raiz. Mas muitas coisas se perderam no caminho, como o ‘preço, produto, praça e promoção’. Muita gente começa a fazer marketing para as redes sociais sem pensar nesses fundamentos. Eu os resgato”.

Segundo Beatriz, a estratégia Founder-led Growth está apenas começando. A Rio7 irá investir cada vez mais no conceito, segura da aposta.

“No final das contas, qualquer rede social é uma ferramenta de comunicação. E é isso que prevemos para o futuro: levar essa consciência para o fundador, para ele entender que é uma ferramenta imprescindível de comunicação.

Não é sobre trend, não é sobre dancinha, não é sobre viralizar. É sobre você chegar nas pessoas certas para conseguir fazer vendas relevantes, gerar conversas importantes e criar oportunidades de negócios.”