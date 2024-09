7 empreendedores que alcançaram o sucesso após os 40: Veja como

O empreendedorismo muitas vezes é associado a jovens inovadores que iniciam suas trajetórias de sucesso em tenra idade. No entanto, existem inúmeros exemplos de empreendedores que alcançaram o auge após os 40 anos, mostrando que nunca é tarde para realizar grandes feitos. Conheça sete histórias inspiradoras de pessoas que, com determinação e visão, construíram impérios mesmo começando mais tarde.

1. Henri Nestlé (Nestlé)

Henri Nestlé, um químico suíço, criou uma bebida infantil à base de leite de vaca, farinha de trigo e açúcar em 1860, quando tinha 52 anos. Essa bebida, conhecida como Farinha Láctea, deu origem à Nestlé, uma das maiores empresas de alimentos e bebidas do mundo. A famosa marca de ninho no logotipo foi inspirada em seu sobrenome, que significa "ninho" em inglês, simbolizando a fonte de alimentação e proteção.

2. John Stith Pemberton (Coca-Cola)

Aos 55 anos, o farmacêutico americano John Pemberton criou o que viria a ser uma das bebidas mais famosas do mundo: a Coca-Cola. Originalmente formulada como um xarope, a mistura ganhou fama após ser combinada com água gaseificada. Hoje, a Coca-Cola é uma gigante global no setor de bebidas, presente em milhões de lares ao redor do mundo.

3. Ray Kroc (McDonald's)

Ray Kroc tinha 52 anos quando comprou os direitos da pequena lanchonete McDonald's e a transformou na maior rede de fast-food do mundo. Apesar de não ser o criador dos hambúrgueres McDonald's, foi Kroc quem desenvolveu o conceito de franquias, revolucionando a indústria de alimentos e criando uma marca global que serve milhões de pessoas diariamente.

4. Stan Lee (Marvel Comics)

Stan Lee, o lendário quadrinista, começou a criar seus primeiros super-heróis, como o Quarteto Fantástico, aos 39 anos. Mesmo depois disso, foi apenas na meia-idade que ele realmente se destacou, criando personagens icônicos como Homem-Aranha e os X-Men. Lee se tornou uma referência cultural, provando que a criatividade não tem limite de idade.

5. Coronel Sanders (KFC)

Harland David Sanders, mais conhecido como Coronel Sanders, fundou o KFC aos 40 anos. No entanto, foi apenas aos 62 anos que ele abriu a primeira franquia do restaurante, transformando o KFC em uma das maiores redes de fast-food do mundo. Sua persistência e resiliência tornaram-no um exemplo de sucesso tardio.

6. Roberto Marinho (Grupo Globo)

Roberto Marinho fundou a TV Globo aos 61 anos, transformando-a na maior emissora de televisão do Brasil e uma das mais influentes do mundo. Ele começou sua trajetória como jornalista e expandiu seu império de mídia, provando que a idade não é barreira para empreender e liderar um dos maiores grupos de comunicação da América Latina.

7. Donald Fisher (GAP)

Donald Fisher tinha 40 anos quando, junto com sua esposa, abriu a primeira loja GAP em San Francisco. A ideia surgiu da frustração de não conseguir encontrar jeans que servissem corretamente. O que começou como uma pequena loja de roupas se transformou em uma das maiores marcas de moda casual do mundo.

Esses empreendedores mostram que a idade é apenas um número e que o sucesso pode chegar em qualquer fase da vida, desde que se tenha persistência, visão e determinação.