Casas de marca: a nova fronteira do mercado imobiliário internacional

Por Arthur Fisher Neto*

O mercado imobiliário vive uma transformação profunda. Não é exagero dizer que estamos diante de uma revolução. As branded residences, ou residências com marca, deixaram de ser uma tendência para se consolidarem como um dos segmentos mais cobiçados e rentáveis do setor.

É um movimento global, que se reflete também no mercado nacional, especialmente em projetos focados em parcerias com grandes nomes e nas experiências proporcionadas. Um dos fatores que impulsiona a popularidade dessas residências é sua resiliência em relação aos ciclos econômicos. Voltadas para um público de alto poder aquisitivo, essas propriedades tendem a ser menos impactadas por flutuações nas taxas de juros. Para muitos compradores, o foco está no valor de longo prazo e no estilo de vida exclusivo que esse tipo de empreendimento proporciona — o que explica a crescente demanda.

Branded residences no mercado de alto padrão

De acordo com um relatório da Savills, o número de branded residences cresceu 230% na última década, e prevê-se que continue avançando de forma acelerada, especialmente em mercados emergentes, como o Brasil. A demanda é clara: clientes globais, que buscam um lifestyle exclusivo, serviços de alta qualidade e um senso de pertencimento capaz de ser entregue só a marcas fortes.

No setor automotivo, por exemplo, a Porsche, Aston Martin e Bentley, bem como empresas do mundo da moda, Versace e Armani, trouxeram sofisticação e design refinado para o mercado imobiliário, o que atrai um público específico. No entanto, o verdadeiro diferencial está na profundidade da experiência proporcionada. Projetos que conseguem traduzir o DNA da marca em um estilo de vida completo, presente em cada detalhe, são aqueles que realmente se destacam.

O que diferencia uma branded residence de sucesso

O que diferencia uma branded residence de sucesso é a capacidade de transformar o nome da marca em uma experiência que envolve todos os sentidos dos moradores. Além do visual estético, é sobre criar um ambiente que proporciona conforto, exclusividade e serviços. Cada aspecto do empreendimento foi cuidadosamente planejado para garantir bem-estar e sofisticação.

Foco na experiência e exclusividade

Esta tendência tem se fortalecido inclusive no mercado brasileiro. Algumas marcas dos setores hoteleiro e imobiliário uniram forças recentemente para dar origem aos branded residences no litoral catarinense. Na Praia Brava, em Itajaí, a Müze lidera um projeto do tipo ao lado de players Foster + Partners, Emiliano e Melnick.

As branded residences, com seu apelo de exclusividade e experiência de vida diferenciada, têm se consolidado como uma escolha cada vez mais popular entre investidores e compradores de alto padrão. A intenção de harmonia entre luxo e conforto ganha força também com o apelo da “natureza”, devido ao crescente foco em bem-estar e qualidade de vida.

É inegável que estamos vendo o mercado imobiliário de luxo passando por uma das suas principais reciclagens, atingindo especialmente o público que valoriza e pode investir em experiências excepcionais, privacidade e exclusividade, abrindo espaço para que essa mudança seja cascateada para outros projetos imobiliários e crie novas oportunidades de negócio, em um dos setores mais resilientes da economia.

*Arthur Fisher Neto é diretor da Müze.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube