Campeãs olímpicas compartilham trajetórias e valores com Fundação Estudar

Amizade, respeito, determinação, coragem, inspiração e excelência são alguns valores olímpicos que podem nortear não só a competição mundial, como também trajetórias em outras áreas de atuação. Na última sexta-feira, 17, na comemoração de 30 anos da Fundação Estudar, a organização trouxe três atletas profissionais para dividir a rede de bolsistas, parceiros e doadores, suas histórias de vida cheias de conquistas e, principalmente, resiliência diante de adversidades. Para assistir, é só clicar no link.

Em transmissão para a comunidade, a jogadora de vôlei Fernanda Garay, a meio-campista Formiga, recordista em participações em copas do mundo de futebol feminino e a lutadora de judô Mayara Aguiar, falaram sobre conquistas, desafios, disciplina e resiliência. A conversa foi mediada por Layana Souza, mestra em gestão de indústria esportiva e uma das bolsistas da Fundação Estudar.

Profissionais de ponta e excelência em suas modalidades, as três dividiram com o público histórias de superação e dedicação delas e de outras atletas que ajudaram a ganhar não apenas títulos, mas também o reconhecimento do esporte feminino no Brasil.

“Quando você entra na zona de conforto esquece do respeito e da dedicação. Se você não estiver bem, procure sua amiga e sua companheira. A luta não é só minha, mas de muitas meninas lá atrás. É importante dar continuidade ao meu trabalho, buscando mais, sendo exemplo e recebendo de braços abertos. A seleção brasileira é de todas nós”, afirma a meio-campista Formiga.

