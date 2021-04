Bússola transmite live com fundadores de 99 e MasterTech

A Bússola transmite nesta quinta-feira, às 15h, um papo com Camila Achutti, fundadora e CEO da MasterTech, e Paulo Veras, cofundador da 99, o primeiro unicórnio brasileiro. A conversa acontece dentro do Brazil Tech Trends, evento da Fundação Estudar. O papo será mediado por Ariane Abdallah, coautora do livro “Fora da Curva”, e os dois convidados irão compartilhar seus aprendizados na carreira e falar sobre as tendências no mercado de trabalho para os próximos anos.

A live faz parte da programação do Brazil Tech Trends, evento da organização sem fins lucrativos que desenvolve talentos brasileiros e ajuda no crescimento pessoal e profissional de jovens há 30 anos. A ação, gratuita, é voltada para inquietos de todo o Brasil que desejam aprender mais sobre as áreas de tecnologia e inovação, reunindo lideranças do setor no mercado nacional e internacional.

No início deste ano a Fundação Estudar divulgou a pesquisa “Talentos e o Mercado da Tecnologia”. Segundo o levantamento, mesmo jovens graduados em cursos dessas áreas sentem necessidade de desenvolver habilidades como programação e desenvolvimento de plataformas.

E o momento é de oportunidade para os dois lados. A implementação de ações com foco em educação podem ajudar empresas a fortalecer quesitos de marca empregadora e ainda atende a necessidade dos colaboradores. A pesquisa apontou que cursos livres e não tradicionais são as formas de capacitação que mais atraem os profissionais de tecnologia.

A pesquisa ainda revela que as empresas têm apostado em hackathons, eventos de capacitação abertos como lives com colegas de trabalho, programas de mentoria para jovens em início de carreira e competições internas.

