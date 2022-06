Bússola LIVE – Metaverso: dúvidas e certezas sobre o futuro

O que você sabe sobre o metaverso? Se faltam certezas e sobram dúvidas, você não é o único. Não se trata de uma tecnologia específica, de um ambiente definido, de um produto já pronto. É um processo ainda em andamento que tem como norte a simbiose das nossas vidas real e virtual.

O termo ganhou força em outubro do ano passado, quando Mark Zuckerberg anunciou a troca de nome do Facebook para Meta e declarou que o foco da companhia está no desenvolvimento desse novo ecossistema. Ele definiu o metaverso como “um conjunto de espaços virtuais em que você pode criar e explorar com outras pessoas que não estão no mesmo ambiente físico que você”.

Afinal, é o mundo real invadindo o virtual? Ou o mundo virtual replicando o real? Os dois. Com o metaverso, a ideia é que as fronteiras entre o físico e o digital desapareçam, revolucionando a forma como comunicamos, interagimos e consumimos. A experiência de navegação mais imersiva, a partir do uso de recursos como realidade virtual e realidade aumentada, nos colocará literalmente dentro da internet, com os nossos avatares se tornando extensão do nosso corpo.

Se o metaverso está em construção e todo o seu potencial é desconhecido, já é possível experimentar o que o futuro nos reserva em plataformas de games descentralizados que estão por aí há algum tempo. Comunidades on-line como Roblox, PK XD, Fortnite e Decentraland quebraram a barreira do que é game, do que é rede social, do que é produção de conteúdo, do que é real e virtual.

Com as expectativas sobre o metaverso em alta, empresas dos mais diferentes setores estão atentas às transformações tecnológicas para não ficarem para trás. De olho nesse consumidor, as marcas vêm trabalhando em ferramentas digitais imersivas e moedas virtuais. O novo ecossistema tem atraído também o interesse de investidores, que apostam nos criptoativos ligados a esse mercado.

Webinar promovido pela Bússola, na próxima quarta-feira, 15 de junho, às 12h, vai debater desafios e oportunidades com o metaverso – esse futuro que já se faz presente, mas não chegou completamente. Participarão da live: Cauê Madeira, sócio-diretor da Loures Consultoria e autor da coluna Bússola Geekonomy; Giovanna Casimiro, produtora de Metaverse na Decentraland Foundation e head da Metaverse Fashion Week; Paulo Perez, chief design officer da CloudWalk; e Tiago Barra, sócio e head de Growth e Marketing da Sproutfi. A moderação será feita por Rafael Lisbôa, diretor da Bússola.

