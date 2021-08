Bússola LIVE – Futuros Preferíveis: Transformar pela Educação

Que caminhos levam a uma sociedade mais inclusiva e próspera? Nessa jornada de transformação, uma agenda é apontada como prioritária e estratégica: a educação. Investir em formação e capacitação é a melhor aposta para um futuro capaz de gerar crescimento e desenvolvimento. E a receita vale para todos: indivíduos, empresas e países.

Para se destacar num mercado altamente competitivo, com novos e complexos desafios, o diferencial está na qualificação, que deve ser encarada como um processo permanente. As graves crises sanitária e econômica causadas pela Covid-19 evidenciaram a importância de se atualizar e se adaptar de maneira constante.

Com a transformação das relações de trabalho e de ensino pela pandemia, qual é o modelo de educação que será capaz de responder às exigências do mercado e às aspirações da sociedade daqui para a frente? Especialistas acreditam numa combinação de competências técnicas e qualidades socioemocionais para que cada um seja protagonista da sua própria história e também contribua para construção de um mundo melhor.

A 3ª live da série “Futuros Preferíveis”, promovida pela Bússola, em parceria com a EB Capital, na próxima quarta-feira, 11 de agosto, às 12h, vai debater o futuro da educação e como poder público e iniciativa privada devem trabalhar juntos para ampliar as oportunidades de qualificação profissional. Participarão do evento: Luciana Antonini Ribeiro, sócia da EB Capital; Jair Ribeiro, fundador e presidente da Casa do Saber e Parceiros da Educação; e Ricardo Henriques, superintendente executivo do Instituto Unibanco. A moderação será feita por Rafael Lisbôa, diretor da Bússola.

