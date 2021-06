BÚSSOLA CULTURAL: Semana terá programação em museus, dança e design

MuseumWeek

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo participa da oitava edição da #MuseumWeek 2021. Este ano, o tema é dedicado à criatividade. Durante os sete dias serão exploradas hashtags que convidam o público a conhecer e se manifestar sobre diferentes formas artísticas. Para muito além dos museus, é a primeira vez que quase a totalidade dos espaços participam da campanha mundial.

De 7 a 13 de junho; para a programação completa acesse o site da secretaria

Haja amor

Sábado tem live pra tirar o pé do chão. Acompanhe Luiz Caldas, que apresenta toda sua baianidade num festival online cheio de axé. O músico, que já compôs mais de mil canções, traz na sua história a criação do movimento Axé Music e, no ano passado, completou 50 anos de carreira.

Sábado, 5 de junho, 21h30, plataforma #CulturaEmCasa

Dança online? Temos

A nova temporada da São Paulo Companhia de Dança , Tempo da Travessia, estreia no Teatro Sérgio Cardoso Digital. O primeiro espetáculo acontece com a apresentação de Les Sylphides (Chopiniana), remontagem assinada pela bailarina Ana Botafogo, além de Só Tinha de Ser com Você, de Henrique Rodovalho. As apresentações ocorrem até o dia 27 com formato híbrido - online via Teatro Sérgio Cardoso Digital e presencial.

De 17 a 20 de junho, quinta, sexta e sábado às 20h e domingo às 17h, Teatro Sérgio Cardoso, rua Rui Barbosa, 153, Bela Vista, São Paulo; online pelo Youtube e pela plataforma #CulturaEmCasa

Jean Gillon: Artista-designer

O Museu da Casa Brasileira e a galeria Passado Composto Século XX apresentam a exposição "Jean Gillon: Artista-designer" que apresentará obras datadas entre 1940 e 2005 do artista romeno radicado no Brasil. A exposição contará com móveis originais da época, como as poltronas Jangada, Amazonas, Rio e Saci, estofados para exportação e uma poltrona criada para o Hotel Eldorado.

A partir de 12 de junho, de terça a domingo, das 10h às 18h, Museu da Casa Brasileira, av. Faria Lima, 2705; Ingressos: R$ 15 e R$ 7,50 (meia-entrada), entrada gratuita às terças-feiras

De clássico e de jazz

O Theatro São Pedro apresenta o espetáculo Além da Canção: I, too, sing. Com obras de Tania León (Cuba), Florence Price e John Carter (Estados Unidos), o programa I, too, sing, busca diálogos entre a poesia contemporânea, os textos e melodias de tradição oral, a música clássica e o jazz norte-americano.

Domingo, 6, 17h, Theatro São Pedro, rua Barra Funda, 161; Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia), transmissão gratuita pelo canal de YouTube do teatro.

Corpo e alma

O Museu de Arte Sacra de São Paulo exibe a exposição “Corpo e Alma”, do artista plástico João Trevisan, sob curadoria de Simon Watson. Composta por trabalhos com técnicas e suportes diferenciados, a exposição apresenta 28 obras criadas nos três últimos anos, com uma seleção de pinturas a óleo, esculturas em madeira talhada e ferro bruto e uma vídeo-performance, registrada em local próximo ao estúdio do artista em Brasília.

Até 20 de junho, de terça-feira a domingo, das 11h às 17h (entrada permitida até as 16h), Museu de Arte Sacra de São Paulo, Avenida Tiradentes, 676; Ingressos: R$ 6,00 e R$ 3,00 (meia)

Memórias

O time do educativo do Museu do Futebol ficará disponível para conversar com idosos por telefone ou videochamada, ajudando-os a combater a solidão e o tédio impostos pela pandemia do novo coronavírus. A iniciativa faz parte da campanha #culturaemcasa, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.

Terça a sexta, das 10h às 11h e das 15h às 16h, grátis com agendamento

Escrita Criativa

As diferenças entre conto e crônica fazem parte da Oficina de Escrita Criativa promovida pela Biblioteca de São Paulo. Os encontros serão ministrados pela professora Silvana Salermo, que utilizará textos de cronistas brasileiros, de Machado de Assis aos contemporâneos, e técnicas de humor, crítica, sátira, fluência, lirismo, leveza e elemento surpresa. Indicado para maiores de 14 anos.

8 e 10 de junho, das 14h às 17h; inscrição necessária

A língua e os direitos humanos

O Museu da Língua Portuguesa realiza mais um webinar gratuito da série sobre a relação entre língua e direitos humanos. O encontro desta vez é com a drag queen e professora Rita Von Hunty, que falará sobre diversidade linguística com o pesquisador Alexander Yao Cobbinah e o youtuber Gui Fernandes. Mediação será de Cecilia Farias, pesquisadora do Centro de Referência do museu.

8 de junho, às 11h; transmissão pelo Youtube