Bússola Cultural: Semana tem roteiro de consciência e Platão e poesia

Um roteiro de consciência

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do estado de São Paulo organizou uma programação especial para o próximo dia 20 de novembro, data em que se celebra a Consciência Negra. São atividades virtuais e presenciais realizadas nos equipamentos da pasta, como as bibliotecas de São Paulo e Parque Villa-Lobos, Fábricas de Cultura, Oficinas Culturais, Museu Casa de Portinari (Brodowski) e Museu Felícia Leirner (Campos do Jordão). A programação conta com exposições, filmes, oficinas e cursos gratuitos e para todas as idades.

todo o roteiro está no site da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo; acesse aqui

Lais da Lama faz releitura de “Operários” de Tarsila do Amaral em exposição no Museu Catavento Lais da Lama faz releitura de “Operários” de Tarsila do Amaral em exposição no Museu Catavento

Abaporu Periférico

As Fábricas de Cultura da Zona Leste de São Paulo e de São Bernardo do Campo inauguram uma exposição especial no Museu Catavento em homenagem à Semana de Arte Moderna de 1922, que comemora cem anos em fevereiro. A mostra Abaporu Periférico será composta por 12 telas de grafiteiros das regiões das fábricas que fazem uma releitura de obras fundamentais do modernismo brasileiro, como Operários, Abaporu, Pierrete, o Homem Amarelo, entre outros. A mostra integra o projeto Modernismo Hoje da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo.

estreia em 24 de novembro; mais informações, acesse o site das Fábricas de Cultura aqui ou o site da Secretaria de Cultura e Economia Criativa aqui

Marin Alsop rege Osesp Marin Alsop rege Osesp

Mulheres na música

A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) se apresenta na Sala São Paulo, sob o comando de sua regente de honra, a norte-americana Marin Alsop, que vem pela primeira vez ao Brasil este ano. Os concertos terão também a presença da pianista venezuelana Gabriela Montero. O repertório das performances reúne duas obras de compositores russos: o Concerto nº Um Para Piano, de Tchaikovsky — com Montero como solista —, e a peça Sheherazade, de Rimsky-Korsakov. A apresentação desta sexta-feira, 12, às 20h, será transmitida ao vivo direto da Sala, no YouTube da Osesp. Montero se apresenta sozinha no domingo, 14, às 18h, na série Recitais Osesp. A programação faz parte da série Mulheres na Música, na qual a Osesp celebra o talento das mulheres na música clássica.

quinta-feira, 11, às 20h; sexta-feira, 12, às 20h — Concerto Digital; sábado, 13, às 16h30; domingo, 14, às 18h — Recitais Osesp: Gabriela Montero; Sala São Paulo; ingressos: Entre R$ 50,00 e R$ 100,00

Fotografia da série “Poema”, de Leonora de Barros está na Pinacoteca Fotografia da série “Poema”, de Leonora de Barros está na Pinacoteca

O mundo é uma máquina

A Pinacoteca de São Paulo apresenta a exposição “A máquina do mundo: Arte e indústria no Brasil 1901 — 2021”. A curadoria, de José Augusto Ribeiro, reúne cerca de 250 obras de mais de cem artistas nas sete galerias de exposições temporárias do edifício Pina Luz. A mostra examina as várias maneiras pelas quais a indústria impacta a produção de artistas no Brasil desde o início do século passado, numa perspectiva inédita sobre os últimos 120 anos da história da arte brasileira. As obras privilegiam as questões internas dos trabalhos e, a partir deles, questionam os impactos da indústria moderna no pensamento da arte e nos contextos sociais em que as pinturas, esculturas, gravuras, fotografias, objetos, filmes e poemas foram produzidos.

Pinacoteca de São Paulo, em cartaz até 22 de fevereiro de 2022; mais informações, acesse o site da Pinacoteca

Renan Inquérito faz curso na Biblioteca de São Paulo Renan Inquérito faz curso na Biblioteca de São Paulo

Platão e poesia

A Biblioteca de São Paulo oferece a oficina Parada Poética: Dicionário do Esquecimento, realizada por Renan Inquérito. O doutor em Educação Ostentação e autointitulado rapeiro e sarauzeiro convida os participantes a esquecerem os significados das palavras e propõe a criação de um novo dicionário, conferindo um sentido mais humano e afetivo às palavras. Para quem gosta de filosofia, a Biblioteca Parque Villa-Lobos traz o minicurso ‘Platão, eros e mitos: o aprendizado com as diferenças e a liberdade da consciência’. Organizado pelo mestre e especialista em filosofia antiga Heroneudo Mendes Araújo, os seis encontros presenciais foram construídos a partir do diálogo platônico da obra O Banquete e propõe a discussão e o levantamento de pontos de vista pessoais sobre a busca do amor filosófico.

Parada Poética — quarta-feira, 24, das 10h às 12h30, atividade presencial, indicada para pessoas acima de 16 anos; vagas limitadas, preenchidas por ordem de chegada

Platão, eros e mitos — Dias 16, 17, 18, 19, 23 e 24 de novembro, das 9h30 às 12h; atividade presencial, indicada para pessoas a partir de 18 anos; vagas limitadas, preenchidas por ordem de inscrição

EMESP abre inscrições para cursos gratuitos de música EMESP abre inscrições para cursos gratuitos de música

Formação musical

A Escola de Música do Estado de São Paulo Tom Jobim (EMESP) abre inscrições para cursos gratuitos de formação e de especialização musical para estudantes que buscam aprendizado focado na prática de canto e instrumentos variados, como piano, violino, violão, guitarra, harpa, flauta, contrabaixo, saxofone, trompete, bateria e acordeão. Os cursos de formação são divididos em três ciclos, com os seguintes limites de idade: até 13 anos para o primeiro ciclo; até 16 anos para o segundo ciclo; e até 21 anos para o terceiro ciclo. Os cursos de especialização correspondem ao quarto ciclo e, nesta modalidade, são oferecidos cursos nas áreas de Academia de Ópera, Música Antiga, Composição, Regência Coral e Prática Instrumental Avançada (erudito e popular).

inscrições até 15h do dia 23; mais informações, cronograma e conteúdos programáticos, acesse o site da EMESP Tom Jobim

-

Pé de chinelo

O Festival #CulturaEmCasa apresenta mais uma peça de teatro totalmente online para os amantes das artes dramáticas. Desta vez, ‘Oração para um pé de chinelo’, obra de Plínio Marcos, ganha os palcos do Teatro Sérgio Cardoso. A peça, com direção de Flávio Marin, conta a história de Rato e Dilma, que ficam reféns de Bereco, um fugitivo da polícia. Perdendo aos poucos o seu poder de negociação com a polícia, Bereco vai sendo encurralado até que percebe sua hora chegar. “Oração para um Pé de Chinelo” recebe montagem da Cia. de Teatro Endoscopia, companhia de Santo André (SP) com amplo repertório e mais de vinte anos de trajetória.

Disponível pelo aplicativo ou pela plataforma #CulturaEmCasa, acesse aqui

O artista Di Cavalcanti, um dos expoentes do Modernismo brasileiro O artista Di Cavalcanti, um dos expoentes do Modernismo brasileiro

Di Cavalcanti no MAM

Originalmente realizada em 1971, em ocasião dos 50 anos de carreira do pintor Di Cavalcanti, a exposição Di Cavalcanti no MAM: 50 anos x 2 ganha nova montagem e estará em cartaz, até dezembro, na Biblioteca do museu. Para a mostra, foram recuperados catálogo, pôster, convite, recorte do jornal Diário do Povo e filme de época do acervo bibliográfico e audiovisual da Biblioteca Paulo Mendes de Almeida, que guarda a memória institucional do MAM e é referência para a pesquisa sobre arte moderna e contemporânea.

mais informações sobre a exposição e uma programação completa sobre os artistas da Semana de Arte Moderna de 1922, acesse o site

Trecho do filme ’O Enigma da Chegada’ na Mostra de Cinema Chinês Trecho do filme ’O Enigma da Chegada’ na Mostra de Cinema Chinês

Mostra em reta final

A 6ª Mostra de Cinema Chinês de São Paulo chega à reta final. Organizada pelo Instituto Confúcio na Unesp, com curadoria de Wang Yao, pesquisador-assistente do Instituto de Cultura Cinematográfica da China da Academia de Cinema de Pequim, a mostra abarca a exibição de dez filmes, em grande parte inéditos no Brasil. A mostra traz filmes que abordam questões sociais ligadas ao zeitgeist desse gigantesco e diverso país que é a China, com o objetivo de alimentar o intercâmbio cultural sino-brasileiro e construir uma relação harmoniosa e humana.

até dia 20 de novembro, às 19h, diariamente, com exclusividade pela plataforma #CulturaEmCasa

Big Band do Conservatório de Tatuí Big Band do Conservatório de Tatuí

Semana da Música

Com uma programação de concertos presenciais e atrações virtuais, começou no último dia 7 de novembro a 60ª Semana da Música do Conservatório de Tatuí, considerada a maior escola de música e teatro da América Latina. Evento criado em 1961, o mais longevo da instituição, a Semana da Música ocorre normalmente próximo ao dia 22 de novembro, quando é celebrado o Dia do Músico e Dia de Santa Cecília, padroeira dos músicos. A programação deste ano marca a ampliação da retomada gradual de atrações culturais presenciais da instituição. No dia 13, a partir de 20h30, a Big Band do Conservatório recebe Nailor Proveta, saxofonista e clarinetista líder da Banda Mantiqueira, que transita por vários estilos, como choro, música erudita, sambas contemporâneos e música instrumental.

até 4 de dezembro; mais informações acesse o site do Conservatório de Tatuí

