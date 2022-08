Bússola Cultural: Semana tem jazz de Tamara Peterson na Virada SP e mais

Jazz na Virada

A Virada SP desembarca em Santa Rita do Passa Quatro, interior de São Paulo, neste final de semana com uma atração especial para os amantes do jazz. A cantora norte-americana Tamara Peterson faz parte da seleção de artistas que se apresenta na cidade. O evento acontece durante 24 horas consecutivas, nos dias 27 e 28 de agosto. Peterson participa no dia 27 às 19h direto da Praça da Estação, no centro da cidade. BNegão, Paulo Miklos, Larissa Luz e Gabriel Sater, além de peças de teatro, yoga e jogos integram as iniciativas da Virada.

acesse toda a programação da Virada pelo site do evento.

50 anos de Marrom

Terceiro espetáculo da trilogia do Samba, Marrom, o Musical, estreia no Teatro Sérgio Cardoso. O musical comemora os 50 anos de carreira de Alcione, uma das divas da música brasileira. No espetáculo, a história triste que acaba em festa de uma Alcione que pode ser muitas – menina, mulher, loba, filha, musicista, e uma eterna perseguidora dos próprios sonhos. Alcione e a história do Boi são inseparáveis. Ela e o Boi são filhos do Maranhão e é de lá que veio boa parte dos mais de 300 figurinos do musical, bordados na Cooperativa Cuxá, uma parceria sócio-cultural promovida pelo Instituto Humanitas360. O espetáculo composto por 23 atores e atrizes tem direção de Miguel Falabela.

A Trilogia do Samba foi idealizada por Jô Santana, os dois primeiros homenageados foram Cartola e Dona Ivone Lara.

teatro Sérgio Cardoso, de 26 de agosto a 7 de novembro, sextas às segundas-feiras; classificação livre; acesse o site do teatro para mais informações e ingressos

Monge Sato

Neste episódio de “Transversal do Tempo”, Ademar Kyotoshi Sato, mais conhecido como Monge Sato, encara o envelhecimento como algo orgânico, e não apenas físico. Aos 77 anos, Sato acredita que a maior necessidade dos idosos é o afeto, a consideração e o respeito dos mais jovens, um encontro mútuo entre gerações. A série mostra histórias de brasileiros contemporâneos que reinventaram suas funções na sociedade depois dos 60 anos de idade.

acesse aqui

Jornada da Heroína

O Panorama #CulturaSP apresenta “Jornada da Heroína”. Este longa-metragem documental traça um paralelo entre a “Jornada do Herói”, conceito de jornada cíclica amplamente descrito pelo antropólogo Joseph Campbell, em seu livro “O Herói de Mil Faces”, e a história de vida de três mulheres. O filme questiona mitos, arquétipos do feminino e demonstra como as etapas, neste caso, da jornada da heroína se repetem e se aplicam à vida real.

acesse aqui

Na pele dele

O Podcast Cine Passeio convida nesta semana o ator, apresentador e escritor Lázaro Ramos. Lázaro fala sobre sua carreira, projetos em que está trabalhando, como vê a área cinematográfica no pós-pandemia e também sobre seu livro autobiográfico, “Na Minha Pele”. A mediação é feita pelo crítico e jornalista Marden Machado e pelo cineasta Marcos Jorge.

já disponível pela plataforma de streaming e vídeo por demanda #CulturaEmCasa, acesse aqui

Orquestra portenha

Sob a batuta do maestro Evandro Matté, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre executa grandes clássicos argentinos. O repertório inclui as consagradas ‘‘La Cumparsita’’, de Gerardo Matos Rodríguez; ‘‘Pampeana nº 1, Op. 16’’, de Alberto Ginastera; ‘‘Oblivion’’, de Piazzolla; canções de Carlos Gardel e a estreia de ‘‘Concerto para Violino e Orquestra’’, de Esteban Benzecry. O concerto termina com a apresentação de Trio Valentin, Asafe & Duarte, com composições como ‘‘La Pomeña’’, ‘‘Comme il Faut’’, ‘‘Alfonsina y el Mar’’ e ‘‘Malambo’’.

acesse aqui

Outras Vanguardas

Em mais um episódio da série “Outras Vanguardas”, a plataforma #CulturaEmCasa relembra o show de Tulipa Ruiz. Destaque da nova geração de cantoras brasileiras, Tulipa se apresenta com seu irmão, o violonista Gustavo Ruiz; seu pai, Luiz Chagas, compositor e guitarrista da banda “Isca de Polícia”, de Itamar Assumpção; e Suzana Salles, uma das mais importantes intérpretes da Vanguarda Paulista.

acesse aqui

A cabeça de Lima Barreto

Festival Cultura em Casa apresenta a peça “Traga-me a Cabeça de Lima Barreto”. Escrito por Luiz Marfuz, o monólogo celebra os 140 anos de nascimento do jornalista e escritor carioca que intitula a peça. A obra discute o racismo e a eugenia, uma série de crenças e práticas cujo objetivo é manipular a composição genética da população, elegendo uma raça em detrimento das outras. Com atuação de Hilton Cobra e direção de Onisajé, o monólogo retoma o Brasil negro, em atrito com sua herança eugenista alemã.

já disponível, acesse pela plataforma #CulturaEmCasa

Musical de bolso

O minidocumentário “Cargas D’água — Um Musical de Bolso” apresenta informações extras e entrevistas com o elenco desta peça idealizada por Vitor Rocha. Inspirada em sua própria história, Vitor comenta as dificuldades e os medos que enfrentou ao sair de Minas Gerais rumo a São Paulo em busca de seus sonhos. Neste documentário, é apresentado essa nova geração de artistas transformadores do teatro musical brasileiro. Cargas D'água conta a história de um garoto de 12 anos que perdeu a mãe e passou a viver apenas com o padrasto.

já disponível por demanda pela plataforma #CulturaEmCasa, acesse aqui

Festa no Museu

Uma das principais instituições de cultura de São Paulo, o Museu da Língua Portuguesa reabriu suas portas em 2021 e para celebrar a reinauguração, o cantor e compositor Nando Reis apresentou um show repleto dos maiores sucessos de sua carreira. Acompanhe o renascer de um dos maiores símbolos culturais do centro paulistano, destruído por um incêndio em 2016.

assista ao show pela plataforma #CulturaEmCasa, aqui

