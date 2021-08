Bússola Cultural: Semana tem Criolo, João Gilberto e Zooliteratura

Criolo na Virada

O rapper Criolo selecionou um setlist especial para a #ViradaSP Online 2021, com clássicos de sua trajetória como Lion Man e Convoque seu Buda. A maratona de música, artes cênicas e cultura urbana também tem a participação do instrumentista Mazinho Quevedo, tocando composições de histórias de boiadeiros e de tradições culturais. Outro destaque desta edição é um quadro especial, capitaneado por Rolando Boldrin. Já consagrada no calendário cultural, a #ViradaSP Online 2021 será transmitida durante 12 horas seguidas, a partir das 12h de sábado.

Sábado, 14 de agosto, 20h30, gratuito, plataforma ou aplicativo #CulturaEmCasa, disponível nas lojas Apple Store e Google Play para Iphone e Android.

Revivendo Memórias

O Museu do Futebol acaba de lançar o documentário Revivendo Memórias, que registra a atuação dos educadores da instituição e de profissionais do Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento do Hospital das Clínicas de São Paulo junto a pessoas idosas com Alzheimer. O projeto busca, por meio de atendimentos personalizados, resgatar as memórias afetivas e estimular a interação e a sociabilidade dos pacientes a partir de temas presentes nas exposições do museu, levando afeto, acolhimento e escuta a esse público.

Assista aqui

La Belle de Jour

A plataforma #CulturaEmCasa, realização da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo em parceria com a Organização Social Amigos da Arte, apresenta nesta semana o terceiro, de uma série de quatro espetáculos da Companhia de Dança Deborah Colker. Desta vez, a bailarina e coreógrafa traz BELLE, inspirada no romance Belle de Jour, lançado em 1928 pelo escritor franco-argentino Joseph Kessel e transformado em um clássico do cinema pelo mexicano Luis Buñuel. Belle conta a história de Séverine, uma burguesa bem-casada que, para suprir o profundo vazio existencial que a consome, se vê inapelavelmente compelida a transgredir as fronteiras de seu mundo de conto-de-fadas.

Acesse pela plataforma ou pelo aplicativo

Os melhores minutos no MIS

O Bate-papo de Cinema Pontos MIS do Museu da Imagem e do Som apresenta a Mostra Melhores Minutos 2020 do Festival do Minuto, que traz os 45 trabalhos vencedores do Troféu Minuto, incluindo vídeo-minutos de todas as regiões do Brasil e de diversos países, desde Vila Velha/ES, Jacobina/BA e Pacatuba/CE até Uruguai, Dinamarca e Sri Lanka. Participam do bate-papo alguns realizadores dos curtas vencedores: Mônica Zonta (“A caixa”, SP, 2020), Jackson Abacatu (“100m”, MG, 2020) e Luis Henrique Evo (“Vem vindo alguém, será?”, MG, 2020).

Acesse este link do dia 12, às 11h, ao dia 14 para assistir gratuitamente aos filmes

Bate-papo, sábado, 14, às 18h, ao vivo no canal do MIS no YouTube

-

Sábado Resistente

Discriminação histórica em relação a pessoas de diferentes regiões do mundo e seus desdobramentos sociais serão temas do próximo bate-papo Sábado Resistente, do Memorial da Resistência. A conversa será pautada pela questão migratória, inter e intra países e manifestações de xenofobia, além de traçar o histórico preconceito de origem, ou geográfico, típico entre regiões brasileiras, como a discriminação dos sudestinos em relação à população de origem nordestina. Participam da conversa, a professora Helisane Mahlke, autora do Livro “Direito Internacional dos Refugiados: Novo Paradigma Jurídico”; a ativista Jobana Moya, Imigrante boliviana e o pesquisador e ativista Willians Santos.

Sábado, 14, às 15h, no Facebook do Memorial

Inteligência animal

Zooliteratura é o tema da terceira edição do Clube de Leitura realizado pelo Memorial da América Latina. A proposta é apresentar obras latino-americanas em que os animais são representados como seres dotados de inteligência, sensibilidade e sabedoria, bem como a complexidade de suas relações com os humanos. O primeiro encontro apresenta o conto "Xavier", de Maria Esther Maciel. O título faz referência ao nome dado ao cachorro vira-lata, encontrado pelo personagem Jafe, revirando o lixo na rua. Jafe se comove com a cena e resolve levar o animal para casa. A obra integra a publicação O Livro dos Nomes, editado pela Companhia das Letras.

Sábado, 28 de agosto, às 10h, inscrições devem ser feitas por meio de formulário on-line, no link

Haroldo de Campos, da poesia à literatura

A Casa das Rosas promove a "Hora H: irmãos siamesmos", evento tradicional programado para celebrar a obra de Haroldo de Campos na ocasião de seu aniversário. Traduções pioneiras e marcantes de obras de Mallarmé, Pound e Maikóvski e revisões de autores brasileiros como Sousândrade e Oswald de Andrade são algumas das realizações conjuntas dos irmãos Haroldo e Augusto de Campos que serão abordadas na atividade transmitida no canal de YouTube do museu. No encerramento, os músicos Cid Campos e Péricles Cavalcanti cantam canções que realizaram em parceria com Augusto e Haroldo.

Quinta-feira, 19, às 19h; Plataforma: YouTube. Grátis e sem a necessidade de inscrição

-

João Gilberto, 90 anos

Marcelo Pretto, integrante do Barbatuques, do grupo Barca, cantor autodidata e pesquisador da música brasileira tradicional, apresenta a palestra João Gilberto: 90 anos de bossa-nova, na Casa Mário de Andrade. O evento é uma homenagem ao cantor e compositor João Gilberto, que completaria 90 anos neste ano. Referências fundamentais do repertório do artista compõem a atividade. Inscrições abertas até o dia 14, por este formulário.

Sábado, 14, 16h30 às 18h, 250 vagas, grátis, no Zoom

De papo com Bonassi

O programa online Segundas Intenções, da Biblioteca Parque Villa-Lobos (BVL), recebe o escritor, cineasta e roteirista Fernando Bonassi. O bate-papo, mediado pelo jornalista Manuel da Costa Pinto, vai falar sobre a carreira de Bonassi, premiado no Brasil e exterior e co-roteirista de vários filmes, como Os Matadores, Castelo Rá Tim Bum, Carandiru e Cazuza. Bonassi tem 19 livros publicados e é autor de obras literárias adaptadas para o cinema e de textos publicados em antologias na França, EUA e Alemanha.

A BVL está com atividades presenciais de terça-feira a domingo, das 10h às 16h Saiba mais pelo site

Segunda-feira, 23, das 19h às 20h, assista pela página do Facebook da biblioteca

Baleiro e Ná Ozzetti na Sala São Paulo

A Brasil Jazz Sinfônica e a Sala São Paulo promovem em parceria a segunda temporada da série Encontros Históricos que, no próximo sábado, recebe Zeca Baleiro e Ná Ozzetti. Sob regência do maestro João Maurício Galindo, Baleiro e Ná Ozzetti interpretam músicas autorais além de composições de Rita Lee, Assis Valente, Vital Farias, Ary Barroso, entre outros. Os ingressos já estão disponíveis pelo site. A classificação é livre.

Sala São Paulo, sábado, 21 de agosto, às 21h

