Bússola Cultural: exposição de graffiti em homenagem à carreira dos Beatles

“Lucy in The Sky with Sprays”

Onde? Edifício Oswald de Andrade, na Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro, São Paulo.

Quando? de 5 de junho a 7 de julho, de 10h às 21h.

A nova exposição do Edifício Oswald de Andrade é dedicada a homenagear o legado dos inimitáveis Beatles. Os visitantes serão levados ao universo da banda por meio das suas inesquecíveis músicas.

São 11 obras, que transformaram as músicas de maior sucesso da banda em telas de graffiti.

As peças elaboradas para esta exposição foram preparadas pelos grafiteiros Mandi, Dél, Banguone, Nino, Kueio, Melancia, Pandora, Credo, Sow, Ana Kia e Tigre.

Entrada gratuita.

Gabriel Sater traz em seu show composições próprias e releituras. (Reprodução/Reprodução)

Revelando SP em Iguape

Onde? Centro de Eventos Prefeito Casimiro Teixeira, na Rua Ana Cândida Sandoval Trigo - Iguape.

Quando? 14 a 16 de junho, a partir das 11h.

Após sete anos, o Revelando SP retorna à Iguape em 2024. O festival, que promove uma viagem pelas tradições do estado, terá muitas produções artesanais, culinária típica e manifestações culturais.

A programação de shows conta com Oswaldo Montenegro, cantor e compositor que está comemorando 50 anos de trajetória; Fernanda Costa, cantora apadrinhada pela dupla Bruno & Marrone e que é hoje um dos maiores expoentes da “sofrência”; e Gabriel Sater, trazendo em seu show composições próprias e releituras de músicas que fizeram parte do remake da novela “Pantanal” (2022).

Entrada gratuita.

Além de muita música, programação inclui muita comida típica. (Acervo Memorial da América Latina/Acervo)

Festa Junina e Festival do milho

Onde? Memorial da América Latina, na Av. Mário de Andrade, 664 - Barra Funda, São Paulo.

Quando? 15 e 16 de junho, das 11h às 21h.

O Memorial da América Latina vai ferver com a tradicional Festa Junina e o imperdível Festival do Milho, e o melhor: tudo gratuito.

Além de uma programação musical de primeira, vai ter muita comida típica pra ninguém botar defeito.

Entrada Gratuita.

Show tem repertório que promete uma viagem do passado ao futuro. (Divulgação/Divulgação)

Angela Ro Ro no Conservatório de Tatuí

Onde? Teatro Procópio Ferreira, na Rua São Bento, 415 - Centro, Tatuí.

Quando? 15 de junho, das 20h às 22h.

A Capital da Música apresenta a artista e compositora Angela Ro Ro, dona de um canto raro e emocionante.

Ro Ro caminha por esses 40 anos de profissão pisando em trilhas diversas que vão de bossa nova ao rock, com clássicos cultuados desde o início de sua carreira.

O show faz desse repertório uma viagem do passado ao futuro que se estampa em seu otimismo e humor.

Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia) no link .

Festa da Brasa receberá o grupo Fundo de Quintal. (Divulgação/Divulgação)

Fundo de Quintal na Brasilândia

Onde? Fábrica de Cultura Brasilândia, na Avenida General Penha Brasil, 2508 - Brasilândia, São Paulo.

Quando? 30 de junho, das 13h às 19h.

A festa junina será diferente na Brasilândia, com a Festa da Brasa, que receberá o grupo Fundo de Quintal para embalar as danças, brincadeiras e comidas típicas do evento.

Entrada gratuita.

Exposição “Pertencimentos transnacionais”. (Karla da Costa/MI/Divulgação)

Exposição “Pertencimentos transnacionais”

Onde? Museu da Imigração, na Rua Visconde de Parnaíba, 1.316 - Mooca, São Paulo.

Quando? De 2 de junho até 31 de agosto, de terça a sábado, das 9h às 18h, e domingo, das 10h às 18h.

A exposição “Pertencimentos transnacionais: movimentos e ritmos na música africana” é composta de registros audiovisuais feitos em apresentações e oficinas de dança e percussão do oeste da África, promovidas por quatro migrantes músicos de Guiné-Conacri residentes em São Paulo.

A temporária reflete sobre a simultaneidade da experiência migratória em campos sociais.

Entrada: R$ 16 e meia-entrada para estudantes e pessoas acima de 60 anos; Grátis aos sábados.

Direção de fotografia é área crucial na produção cinematográfica. (Acervo MIS/Acervo)

Curso “Direção de fotografia” no MIS

Onde? Museu da Imagem e do Som, na Av. Europa, 158 - Jardim Europa, São Paulo.

Quando? 07, 12, 14, 19, 21, 26 e 28 de junho e 03 e 05 de julho, das 19h às 21h.

A direção de fotografia é uma área crucial na produção cinematográfica, responsável por criar a estética visual de um projeto audiovisual.

Com enfoque prático, os participantes do curso estarão imersos em uma compreensão avançada das técnicas e dos equipamentos necessários para transformar uma simples imagem em uma obra cinematográfica envolvente.

Valor: R$ 280, no link .

Vagas: 30.

Classificação indicativa: 16 anos.

Para celebrar aniversário, Museu prevê atividades gratuitas. (Acervo MCI/Acervo)

2º aniversário do Museu das Culturas Indígenas com programação gratuita

Onde? Museu das Culturas Indígenas, na Rua Dona Germaine Burchard, 451 - Água Branca, São Paulo.

Quando? Todo o mês de junho.

Para celebrar seus dois anos de atuação, com mais de 52 mil visitantes, o Museu prevê atividades gratuitas como feira de artesanato; lançamento de mapa interativo; debates sobre meio ambiente, sociobiodiversidade e patrimônio indígena; a exibição de documentários; realização de oficinas; apresentações culturais e muito mais.

Atividades gratuitas.

Mais detalhes da programação no link .

Oficina é direcionada para público 60+. (MCMA/Acervo)

Aula: Confecção de terrários modernistas (60+)

Onde? Museu Casa Mário de Andrade, na Rua Lopes Chaves - Barra Funda, São Paulo.

Quando? 22 de junho, das 14h às 16h30.

Anita Malfatti e seu cesto de frutas tropicais; Tarsila do Amaral e seus cactos, mamoeiros e manacás; Mário de Andrade e suas rosas paulistanas. Inspirados nos muitos usos da botânica pelos artistas e escritores modernistas, convidamos os participantes para uma oficina de confecção de terrários artísticos e literários.

Inscrições no link até o dia 21 de junho.

Vagas: 20.

Exposição temporária “Línguas africanas que fazem o Brasil”. (MLP/Acervo)

Em junho, Museu da Língua Portuguesa é grátis aos fins de semana

Onde? Museu da Língua Portuguesa, na Praça da Luz, s/nº - Centro Histórico de São Paulo, São Paulo.

Quando? Gratuito aos sábados e domingos, com Feira de Troca de Livros no dia 8 de junho, das 14h às 17h.

Os ingressos serão grátis para todas as pessoas aos sábados, como já ocorre, e agora também aos domingos, quando a visitação aos espaços expositivos costuma ser mais tranquila.

Além da exposição temporária “Línguas africanas que fazem o Brasil”, no dia 8 de junho, das 14h às 17h, acontece a 3ª edição da Feira de Troca de Livros, no Saguão B, Pátio B e calçada. A cada edição, as pessoas são estimuladas a trocar com o Museu até oito livros em bom estado: sendo quatro livros por outros quatro da instituição e quatro livros por quatro ingressos (válidos até 29 de dezembro de 2024).

Entrada gratuita.

