Orgulho LGBTQIA+: 5 filmes para celebrar o amor entre mulheres

O cinema desempenha um papel fundamental na luta LGBTQIA+. Por meio de narrativas e personagens diversos, ajuda a quebrar estereótipos e preconceitos, promovendo um olhar mais empático.

Ao retratar histórias de amor, identidade e luta pelos direitos LGBTQIA+, o cinema amplia vozes marginalizadas, fortalece a representatividade e encoraja a aceitação e inclusão.

Pensando nisso, selecionamos cinco obras que exploram o universo lésbico abordando descoberta, aceitação, desafios sociais e o poder do amor verdadeiro. Confira!

1. Carol

"Carol" é um filme baseado no romance de Patricia Highsmith, intitulado "The Price of Salt". Dirigido por Todd Haynes, o filme se passa em Nova York na década de 1950 e conta a história de amor entre duas mulheres.

Cate Blanchett interpreta Carol Aird, uma mulher elegante presa em um casamento infeliz, e Rooney Mara interpreta Therese Belivet, uma jovem fotógrafa que se apaixona por Carol. O filme retrata sutilmente a atração e o amor que surge entre elas, enquanto enfrentam os desafios e as expectativas da sociedade conservadora da época.

Onde assistir: Prime Video.

2. Romance nas Entrelinhas

Baseado em fatos, “Romance nas Entrelinhas” narra a história do intenso caso de amor proibido entre duas escritoras do século XX: Vita Sackville-West, uma jovem autora em ascensão, e Virginia Woolf, uma autora renomada. À medida que seus caminhos se cruzam, elas embarcam em um relacionamento apaixonado, enfrentando desafios e tabus. Uma obra cativante sobre amor e liberdade em meio à sociedade conservadora da época.

Onde assistir: Prime Video.

3. O Perfume da Memória

“O Perfume da Memória” é um filme brasileiro inspirado na música de mesmo nome do músico e também diretor Oswaldo Montenegro. A história acompanha Ana e Laura, duas mulheres com afinidades, mas confrontadas por diferenças aparentemente insuperáveis. Ana guarda um segredo misterioso que pode abalar a razão e o desejo, colocando seu relacionamento em risco. É um filme envolvente que explora os limites do amor e da escolha entre afastamento e aproximação.

Onde assistir: YouTube.

4. Flores Raras

Lançado em 2014, este filme, dirigido por Bruno Barreto, conta uma história de amor verídica entre a poetisa americana Elizabeth Bishop e a arquiteta brasileira Lota de Macedo Soares, interpretada por Gloria Pires. Na trama, que se passa entre as décadas de 1950 e 1960, Bishop decide viajar para o Rio de Janeiro em busca de inspiração para seus poemas e se hospeda na casa de Mary, sua colega de faculdade que vive com Lota. No começo, Elizabeth e Lota têm alguns atritos, mas logo se apaixonam profundamente uma pela outra, vivendo um romance intenso e desafiador. O filme retrata a força do amor e os obstáculos enfrentados por esse casal incomum em uma época conservadora.

Onde assistir: Globoplay.

5. Casamento de Verdade

“Casamento de Verdade” é um filme de 2014 que conta a história de Jenny, uma mulher adulta que enfrenta uma forte pressão da família para se casar. No entanto, Jenny guarda um segredo: ela é lésbica e está em um relacionamento com Kitty, que todos acreditam ser apenas uma colega. Quando ela finalmente revela sua orientação sexual, a família entra em crise e tem dificuldades para aceitar sua escolha. Independentemente do apoio dos familiares, Jenny decide seguir em frente e se casar. O filme narra uma história emocionante sobre amor, autenticidade e enfrentar as adversidades familiares.

Onde assistir: Telecine.