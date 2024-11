Bússola Cultural: Dia dos Mortos mexicano

Festival mexicano celebra o Dia dos Mortos

Onde? Memorial da América Latina. Av. Mário de Andrade, 664 – Barra Funda, São Paulo. Portões 2 e 5.

Quando? Dias 2 e 3 de novembro. Sábado e domingo, das 11h às 21h.

No México, o dia 2 de novembro é conhecido como o Dia dos Mortos, um dia de celebração em memória dos falecidos, com trajes coloridos, música e dança, além da tradicional pintura de caveira para se proteger dos maus espíritos. Trazendo um pouco da cultura mexicana para São Paulo, a Fiesta de Muertos é o maior festival mexicano no Brasil, apresentando desde o Festival de Tacos, na gastronomia, até exposição de altares de mortos, luchas libres, concurso de fantasias, música tradicional mexicana, dança e performances.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

MIS Experience recebe primeira edição de feira geek (Divulgação/Divulgação)

Feira Geek reúne jogos, arte e cultura pop

Onde? MIS Experience. Rua Cenno Sbrighi, 250 - Água Branca, São Paulo.

Quando? Dias 2 e 3 de novembro. Sábado e Domingo, das 10h às 20h.

O MIS Experience recebe, neste final de semana, a primeira edição da Citadel Hobby Con. O evento reúne Artist's Alley, feira de artistas independentes de cultura geek, além de jogos de tabuleiros disponíveis para serem jogados, com a presença de monitores para ensinar as regras de Star Wars Unlimited e Altered. O evento conta ainda com torneios de jogos TCG (Trading Card Games).

R$ 8 (meia) e R$ 16 (inteira). Meia-entrada social com doação de 1 livro de literatura em bom estado. As inscrições para os torneios são pagas à parte e devem ser feitas previamente no site.

Classificação: Livre.

Mais informações.

Museu da Língua Portuguesa recebe mostra sobre literatura de cordel (Divulgação/Divulgação)

Literatura de Cordel no Museu da Língua Portuguesa

Onde? Museu da Língua Portuguesa - Saguão B. Praça da Luz, s/nº - Centro, São Paulo.

Quando? A partir de 2 de novembro. Terça a domingo, das 10h às 17h.

A exposição “Vidas em Cordel” leva ao Museu da Língua Portuguesa histórias de pessoas reais em formato de literatura de cordel, cuja origem remete à história oral. Correalizada pelo Museu da Gente, a iniciativa mostra 22 histórias de vida cordelizadas e conta ainda com uma cabine para os visitantes gravarem depoimentos.

Quarteto Metrópolis homenageaia a "Rainha da Sofrência" (Divulgação/Divulgação)

Marília Mendonça é homenageada nas Fábricas de Cultura

Onde? Fábrica de Cultura Sapopemba. R. Augustin Luberti, 300 - Fazenda da Juta, São Paulo. Fábrica de Cultura Vila Curuçá. R. Pedra Dourada, 65 - Jardim Robru, São Paulo.

Quando? Dia 5 de novembro. Terça-feira, 10h (Sapopemba) e 14h (Vila Curuçá).

O grupo de câmara Quarteto Metrópolis apresenta o “Especial Marília Mendonça”, homenageando a “rainha da sofrência” com apresentação de seus grandes hits em arranjos compostos por violinos, viola e violoncelo. A data das apresentações marca os três anos do falecimento da cantora.

Entrada gratuita.

Classificação: Livre.

Theatro São Pedro apresenta duas óperas em um mesmo programa (Íris Zanetti/Divulgação)

Ópera em dose dupla no Theatro São Pedro

Onde? Theatro São Pedro. Rua Barra Funda, 171 - Barra Funda, São Paulo.

Quando? De 7 a 10 de novembro. Quinta a sábado, 20h. Domingo, 17h.

A Academia de Ópera e a Orquestra Jovem do Theatro São Pedro apresentam, em um mesmo programa, duas óperas contemporâneas: “O Labirinto”, do italiano Gian Carlo Menotti (1911-2007), e “Uma Rodada de Bridge”, do estadunidense Samuel Barber (1910-1981). A primeira foi desenvolvida especialmente para um especial de TV, na década de 1960, e conta a história de um casal que perdeu as chaves do quarto em sua lua de mel. Já a segunda é uma pequena colaboração dos dois compositores, com nove minutos de duração, na qual Barber compôs e Menotti escreveu o libreto. A peça fala sobre dois casais de amigos que se encontram para jogar bridge.

Entre R$ 30 (meia) e R$ 100 (inteira).

Classificação: a partir de 12 anos.

Mais informações.

Conservatório de Tatuí apresenta marchinhas imperiais (Divulgação/Divulgação)

Modinhas imperiais no Conservatório de Tatuí

Onde? Conservatório de Tatuí. Rua São Bento 808, Centro, Tatuí.

Quando? Dia 8 de novembro. Sexta-feira, 18h.

As modinhas são canções sentimentais brasileiras e portuguesas, que datam dos séculos XVIII e XIX e possuem influência da ópera italiana. Trazendo uma seleção de modinhas imperiais, o Conservatório de Tatuí apresenta recital de professores de canto lírico, com Luane Voigan (soprano), Pedro Persone (fortepiano) e Cristian Lourenço (figurinos), além da participação dos estudantes Pietra Barbosa e Wellington Rodrigues.

Exposição celebra os 50 anos da carreira do artista plástico Jaime Domingos Cruz (Divulgação/Divulgação)

Macalé ganha exposição no Museu Casa de Portinari

Onde? Museu Casa de Portinari. Rua João Brisotti, 128 - Centro, Brodowski.

Quando? De 7 de novembro a 1º de dezembro. Terça-feira a domingo, das 9h às 17h.

Como parte das celebrações dos 50 anos da carreira do artista plástico Jaime Domingos Cruz, conhecido como Macalé, natural de Ribeirão Preto, o Museu Casa de Portinari apresenta obras inéditas do artista na exposição "Macalé: Formas e Fatos". Suas obras representam a estética e a cultura afro-brasileira.

Museu do Café promove semana focada na formação de baristas (Divulgação/Divulgação)

Semana de Formação do Barista no Museu do Café

Onde? Museu do Café. Rua XV de Novembro, 95 - Centro.

Quando? De 4 a 8 de novembro. Segunda a sexta-feira, a partir das 9h30.

O Museu do Café apresenta a Semana de Formação do Barista. A iniciativa promete, em uma semana, uma formação completa, do básico ao avançado, para os amantes de café e interessados em se profissionalizar.

R$ 900,00 (Semana de Formação do Barista Completa)

Classificação: Livre.

Mais informações.

Ballet Stagium homenageia Luiz Gonzaga

Onde? Teatro Sérgio Cardoso. Rua Rui Barbosa, 153 - Bela Vista, São Paulo.

Quando? De 1º a 3 de novembro. Sexta e sábado, 19h. Domingo, 19h30.

O cantor e compositor pernambucano Luiz Gonzaga, conhecido como o “Rei do Baião”, é homenageado pela companhia Ballet Stagium com três apresentações no Teatro Sérgio Cardoso do espetáculo “Mané Gostoso”. O título da coreografia, inspirada na cultura popular nordestina, faz alusão ao popular boneco infantil encontrado nas feiras do Nordeste.

R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira).

Classificação: Livre.

Mais informações.

Obra Mar à vista (Raquel Gandra/Divulgação)

Paço das Artes inaugura novas exposições

Onde? Paço das Artes. Rua Albuquerque Lins, 1345 - Higienópolis, São Paulo.

Quando? Até 12 de janeiro. Terça-feira a sábado, das 11h às 19h. Domingos e feriados, das 12h às 18h.

O Paço das Artes apresenta a 2ª etapa da 28ª edição da Temporada de Projetos, iniciativa que apresenta o trabalho de jovens artistas. Serão apresentados as exposições “Desejos guardados sob o rio”, de Luciano Maia, Entre tramas e labirintos, de Raquel Gandra, e o projeto curatorial de Henrique Menezes, que coloca em diálogo três jovens artistas: Dora Smék (Campinas, SP), Érica Magalhães (Muriaé, MG) e Vitória Macedo (Porto Alegre, RS).

